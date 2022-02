Horas después de denunciar en redes sociales la agresión de un conductor en plena carretera General San Martin, Patricia López fue sancionada por infringir las normas de usuario de Instagram, en un hecho que catalogó

como “censura”.

“Me bloquearon la posibilidad de hacer transmisiones en vivo. He sido censurada por denunciar”, escribió en un post difundido por la misma plataforma.

“Estoy en shock. Iba a hacer el live con mi amigo Pablo Illanes”, agregó en un video. “Probablemente fue porque ayer posteé la patente del auto del agresor… El live lo vamos a hacer igual”, aseguró.

El jueves pasado, la actriz aseguró que un conductor intentó agredirla cuando conducía su auto por la autopista General San Martin (Región Metropolitana).

“Se puso detrás mío y me empezó a exigir que acelerara. Yo tenía camionetas adelante, un camión al lado, no podía seguir acelerando. Me empujó a acelerar hasta 140 km/h. Si frenaba un poco, me chocaba. Me pasó a llevar el auto, fue un horror”, dijo en un video.

“Tuve que afirmar el auto muy fuerte. Después pasó al lado mío y se metió entre mi y el camión, y con la mano me pasó a llevar el espejo retrovisor; lo dejó doblado. Yo quedé súper asustada”, contó.

Tras compartir el relato, López publicó una saga de fotografías del conductor en cuestión, además de otros datos referidos a su vehículo.

En el mensaje que recibió la artista de parte de Instagram, se lee: “Se eliminaron recientemente publicaciones de tu cuenta por infringir nuestras Normas comunitarias, por lo que la función de compartir video en vivo está bloqueada en forma temporal”.

Patricia lamentó la decisión de la compañía: “Nadie puede detenernos ni violentarnos por nuestro derecho a pronunciarnos. Así es, chicas: las que denunciamos somos castigadas”, reflexionó.