En entrevista en el matinal "Tu día" la diputada Jenny Álvarez generó más de 100 denuncias de televidentes, debido a su decisión de no vacunarse en contra del coronavirus.

“Tu día”, matinal de Canal 13 ha sido lo más denunciado al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), sumando 101 reportes.

Esto, se debe a la entrevista que se le hizo a la diputada Jenny Álvarez el 28 de enero, sobre su oposición a la vacunación contra la covid-19 “quien emite un discurso anti vacunas que atenta directamente al manejo de la pandemia y a la protección de la salud pública, dudando de la efectividad de esta”.

A su vez algunas personas añadieron que “los conductores del matinal no interrumpieron su discurso en ningún momento para indicar lo contrario”.

La diputada estuvo contagiada de coronavirus, cuando ya se había habilitado la vacunación, sin embargo, en una entrevista de Las Últimas Noticias se divulgó el hecho, por ende la parlamentaria hablo sobre ello en el matinal.

En dicha instancia, la partidaria del PS tuvo un roce con el periodista Mauricio Jürgensen, donde ella señaló:

“Yo no me opongo a la vacuna, ni que la gente se vacune. Es el respeto al derecho de los trabajadores, que se está vulnerando“.

“Los trabajadores tienen el derecho de decidir si se vacunan o no, no les pueden prohibir a un trabajador ir a un lugar si no están vacunados”, agregó.

Denuncias totales del mes de enero

Según los datos en CNTV, las denuncias totales del mes de enero fueron 248 y los otros programas que los televidentes reportaron son: “Chilevisión noticias tarde” y “Tolerancia Cero”, también de Chilevisión.

Ambos se llevaron a cabo el 30 de enero y en cuanto a “Chilevisión noticias tarde”, se denunció una entrevista en terreno a un poblador de Iquique respecto a la crisis migratoria y aumento de la delincuencia.

Quien llamó a un golpe de estado y enalteció la figura de Augusto Pinochet, en un violento acto de negacionismo, frente a lo cual el reportero solamente le dice “muy amable, gracias”.

Por otro lado, del público que estaba viendo “Tolerancia Cero” denunciaron a la periodista Macarena Lescornez, debido a que solicitó “al Ministro de Salud Enrique Paris endurecer las medidas tomadas con el pase de movilidad y complicar la vida a los no vacunados”.