Una extraña jornada de eliminación se vivió la noche del miércoles en Aquí se Baila, esto debido a que el programa de Canal 13, contrario a lo que indicaba su episodio, no permitió la salida de ningún participante.

Al inicio del capítulo, se destacó la llegada de Iván Cabrera y su pareja Fran Zepeda, quienes fueron removidos del espacio antes de su estreno por la polémica que causó una de sus exparejas, que lo acusó de drogarla y abusar de ella para luego, semanas más tarde, retractarse.

A lo largo del programa todas las parejas que quedaron en zona de eliminación presentaron sus mejores coreografías para determinar quienes serían los concursantes que se batirían en el duelo final para decidir la permanencia en el programa.

Un falso adiós

Terminadas las 5 presentaciones de la noche, Sergio Lagos reveló que, en sentido de las calificaciones obtenidas a lo largo de los bailes, Yasmín Valdés y Gianella Marengo lograron tener los puntajes más bajos y debieron batirse en un duelo de baile en solitario para que el jurado decidiera a quién darle el adiós.

“Difícil, difícil. Pero estamos unánimes. Ha quedado eliminada la señorita Yasmín”, dijo Karen Connolly.

Sin embargo, en un giro inesperado, el animador del espacio Sergio Lagos reunió a las concursantes. “Hay comentarios. Los participantes podrán tener su favoritismo, su cercanía, sus impresiones, pero acá nuestro jurado es quien toma esas importantes decisiones”, dijo.

“Pero no son los únicos”, añadió. “Quiero decirles con todo el respeto que merecen nuestros integrantes del jurado que su decisión hoy la vamos a invalidar”, dijo, causando sorpresa en ambas bailarinas.

“No hay respeto por nadie”, dijo al momento Francisca García-Huidobro.

“No tiene que ver con el respeto, señorita García-Huidobro”, replicó el periodista. “Tiene que ver con lo que hemos vivido esta semana”, explicó.

Esto se debe a que, según mencionó Lagos, en el episodio faltaron tres parejas que debían presentarse. “Por ende, si nosotros dejáramos partir a Yasmín, estaríamos siendo injustos”, comentó.

Aquí se Baila en la polémica

“Digámoslo, porque la suerte te acompaña, porque el destino juega a tu favor o porque están todos los astros alineados contigo, Yasmín, por segunda vez te salvas de la eliminación”, añadió el conductor del espacio.

“Ya me siento… no sé, estoy súper contenta de seguir. A esta altura, la pega es pega y seguimos adelante para seguir dando lo mejor”, aseguró con alegría la actriz.

Esta es la segunda vez que Valdés se salva de la eliminación luego de que fuera elegida para abandonar el espacio en la primera jornada de eliminación tras parar en seco en medio de una de sus coreografías.

Ahí, la actriz fue salvada por Pablo Cerda, quien renunció al espacio producto de una lesión. De todas formas, Valdés no ha estado exenta de la polémica, ya que dejó de bailar junto a Darwin Ruz, quien se hizo compañero de la recién llegada Gianella Marengo.

“Yo me entendí con la producción, había visto sus pocas ganas de trabajar conmigo, él me abandonó en el escenario”, acusó entonces la actriz en el programa Me Late.