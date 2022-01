Aquí se Baila vivió uno de sus capítulos más conversados debido a diferentes polémicas que surgieron en el programa. Entre ellas, la anulación de la postura del jurado sobre eliminar a Yasmín Valdés así como el debut de Iván Cabrera en el espacio.

Los bailes iniciaron de la mano de Gianella Marengo y Darwin Ruz, pareja que llegó bajo tensión luego de una serie de episodios desencadenados por el accidentado baile de Yasmín Valdés y, en su momento, Ruz, que acabó con la separación de la pareja.

Si de por sí la separación dio de qué hablar, Valdés también lo hizo al compartir en Me Late que su excompañero la había “abandonado” luego de haberla tratado mal.

Por lo mismo, luego de bailar junto a Gianella, Ruz se tomó un minuto y se refirió a la situación con la actriz.

“Siento que se ha hablado mucho, el daño es muy grande”, comenzó diciendo.

Al respecto, el bailarín aseguró que hubo “demasiadas mentiras en redes sociales: que yo renuncié, que la abandoné (a Yasmín), que la traté mal”.

Ante eso, Ruz aseguró que no buscaba justificarse, sino “seguir con la buena energía, con el amor que la gente me da”.

“Estoy agradecido del alma, no sabía que había tantas personas que apreciaban mi trabajo de años”, añadió.

“Lo que pasó, pasó. Lo quiero dejar atrás, más adelante pasarán más cosas pero ahora solo hay mucho amor para esta pista, para Gianella, quiero entregarme 100% a ella y dejar ahí ese tema porque ya es demasiado”, cerró.

Por su parte, Marengo aseguró que era bueno aclarar los temas, “sobre todo mirando a los ojos, a la cara, a la cámara como lo hace Darwin, lo apoyo”.

La llegada de Iván Cabrera

Además, este fue el primer episodio del bailarín Iván Cabrera junto a su compañera Francisca Zepeda en el programa. El exYingo debía aparecer en los primeros capítulos del programa, sin embargo, Cabrera acabó fuera del espacio tras una serie de graves denuncias que realizó su expareja, Antonella Muñoz.

Semanas después de las acusaciones, Muñoz se retractó de sus dichos, asegurando que todo era mentira, causando el regreso de Cabrera a Aquí se Baila.

“Para mí el baile es como una terapia y, en estos tiempos, lo es mucho más todavía. Esta competencia me pilla en un momento importante de mi vida, luego de vivir episodios un poco tristes y negativos”, afirmó antes de su primera presentación.

“Sinceramente pensé que no iba a estar acá. Con estar solamente en este escenario me siento como una persona que ha recibido un tremendo regalo”, aseguró, aclarando que ve el momento como “una oportunidad de hacer lo que más me gusta”.

Así fue como el primer baile del ex de Gala Caldirola se trató del tema Porque Yo Te Amo de Sandro, a diferencia de sus compañeros que realizaron coreografías bajo ritmos urbanos.

Tras su danza, el exchico Rojo se mostró nuevamente agradecido por volver al programa. “Le hice una promesa a mis hijos. Quería que me vieran bailar, que vieran lo que realmente al papá le gusta hacer y el día de hoy me dieron la oportunidad”, añadió.

“Venimos con la intención de pasarlo bien y marcando muchas diferencias en mi propia personalidad, que varias veces me trajo malas jugadas como mi carácter y mi temperamento, entonces venimos con el moño más abajo, solamente a pasarlo bien y disfrutarlo con humildad”, cerró.

De todas formas, Cabrera cerró su debut con broche de oro al recibir calificación perfecta por su coreografía de parte de Karen Connolly.