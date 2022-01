"Muchos ya lo saben: tuve una lesión, traté de seguir ensayando y bailando y me volví a lesionar", contó la ahora exparticipante del espacio.

Durante la noche del martes, Aquí se Baila sufrió la partida de una integrante en el programa sin la necesidad de una competencia de eliminación, esto debido a la renuncia de una de las participantes.

El especial de bailes se desarrolló con normalidad hasta que, durante el último duelo, Sergio Lagos recordó la ausencia de María José Quiroz. Y es que la exMorandé con Compañía no apareció en los ultimos episodios del estelar de Canal 13.

“Ustedes se preguntarán en casa: ¿dónde está María José Quiroz y Rodrigo? Bueno, aquí María José nos lo explica en primera persona”, dijo el periodista, mostrando un video de la comediante.

“Estoy haciendo este video para contarles que no voy a poder seguir en competencia porque me lesioné”, comenzó diciendo Quiroz en el clip. “Muchos ya lo saben: tuve una lesión, traté de seguir ensayando y bailando y me volví a lesionar”, contó.

“Me mandaron con licencia y estoy mucho mejor, pero el programa obviamente no podía esperar semanas a que me recuperara, porque no era justo para ningún participante tampoco”, añadió.

De todas formas, Quiroz afirmó que espera prepararse “para ver si puedo volver al repechaje”. “No se van a librar de mí tan fácil”, bromeó antes de despedirse.

Esta no es la primera vez que un participande abandona el espacio tras sufrir lesiones en medio de los ensayos y bailes. De hecho, el primer concursante en decir adiós fue el actor Pablo Cerda, quien renunció debido a que sufrió una fractura del cartílago costal.

De acuerdo a lo que compartió el intérprete entonces, luego de uno de sus primeros bailes el actor comenzó a “sentir un par de molestias” y luego de hablar con su kinesióloga, el intérprete llegó a la conclusión de que debía retirarse de Aquí se Baila.

También, durante la noche del lunes, el programa presenció en medio de una coreografía un duro accidente cuando la exchica Rojo, Piamaría Silva, acabó azotándose la cabeza contra el suelo tras resvalar de los brazos de su compañero.

“Este es un programa que tiene altísimas exigencias y, como no, tenemos que estar siempre atentos a que este tipo de situaciones pueden ocurrir”, dijo entonces Sergio Lagos.