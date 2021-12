Ingrid Cruz se desahogó en redes sociales luego que reconociera haber sido criticada tras compartir una fotografía festiva con sus seguidores; todo esto en el marco de los resultados de las elecciones presidenciales del domingo pasado.

Lo hizo mediante una saga de videos publicados en su perfil en Instagram, donde lamentó las situaciones de las que fue víctima.

“Tengo que comentar lo que me pasó ayer. Subí una foto de mi celebración de mi amigo secreto del chat, justo el día de las elecciones… (Y me escribieron) comunista, come guagua, vendida, que había desilusionado a gente”, señaló, tal como recoge el diario La Cuarta.

“Es tremendo, porque es súper violento. Y me violenta y me angustia”, agregó la intérprete, en videos que luego desaparecieron de la red social.

Un mensaje a sus seguidores

“A mí me gusta hacer política desde otro lado, es mi opción y espero que me respeten… Yo ejerzo mi deber cívico y hago política con hechos”, recalcó la actriz de Mega.

“Por eso no me gusta hablar de política. Yo respeto a todos, puedo dialogar con todo el mundo, y mi opinión la tengo clara”, dijo.

Para cerrar su mensaje, Cruz hizo un llamado al respeto y la tolerancia, pero también al diálogo y el entendimiento mutuo.

“Solo decirles que este Instagram es de buena onda, amor y respeto… Yo mis banderas de lucha las tengo bien agarraditas. El que tenga duda de eso, que me pregunte, pero con respeto”, acotó.