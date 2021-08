“Me paré y me fui”. Eso fue parte del relato de la actriz Ingrid Cruz en un Live de Instagram, en que contó la trastienda de su salida de Canal 13 luego de un crudo episodio tras la pérdida de su embarazo.

La ahora intérprete de Mega, de 46 años, reveló en conversación con Elisa Zulueta, Paloma Soto e Ignacia Baeza lo ocurrido, dijo, en 2011.

“Me han pasado mil 500 hueás (sic), como a todas (…) que a la larga te hacen tener el cuero duro. Darte cuenta que los tiempos cambiaron”, dijo antes de comenzar la historia que impresionó a sus colegas.

En Canal 13, la actriz participó en producciones como Machos, Brujas y Lola.

“Me humillaron tanto”

En la conversación, Cruz contó que si bien tiene “bloqueado” el período posterior a la pérdida de su segundo embarazo, recordó que ante su eventual regreso al canal “tenía todo el speech para decir ‘no puedo ahora, no estoy bien’. Estaba en Plutón y me llamaron primero para despedirme”.

“Como no me pudieron echar, porque el canal me apoyó de inmediato, porque de verdad el canal me tenía mucho cariño, me empezaron a llamar para las siguientes teleseries”, continuó.

No obstante, apuntó a que en ese camino “me humillaron tanto”, acusando que no la dejaban ingresar al área. Incluso, afirmó que realizó un casting para un papel protagónico junto a la actriz Carolina Arregui. La respuesta, advirtió, fue un “no” por estar “gorda y vieja”.

Más tarde, señaló, le ofrecieron una caracterización que desencadenó una profunda crisis.

“Te voy a dar un personaje que es perfecto para ti, este personaje es maravilloso porque no puede tener hijos, y como tú acabas de perder uno, sabes perfectamente cómo hacerlo“, le habrían dicho.

La reacción de Ingrid Cruz

En medio del Live, Cruz aseguró que esa fue la razón por la que dejó Canal 13. “Me fui a TVN por la mitad de mi sueldo y dije (nunca más) en mi vida (…) Yo dije en esta hueá no me puedo quedar. No puedo. No puedo creer que todavía me duela“, especificó.

Sobre su reacción tras las palabras del miembro de la producción, de quien no reveló el nombre, señaló que “me paré y me fui. Tiritaba. Llegué al auto y lloraba. Ahí me agarró Juan Falcón, la Carola Arregui y fuimos a dejar la cagada arriba”.

“Uno no tiene que victimizarse, pero cuando pasan los años te das cuenta y dices ‘qué heavy, por qué uno tenía que aguantar, por qué uno tenía que quedarse callada"”, puntualizó.