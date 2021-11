La noche de este sábado hubo un tenso momento entre Javiera Contador y la modelo Adriana Barrientos en medio del programa Pecados Digitales de Mega.

Todo inició cuando Cristina Peñailillo, una comediante invitada al espacio, cuestionó unas polémicas declaraciones que Barrientos emitió hace unas semanas, en donde señaló que los hombres deben pagar la cuenta en una cita.

“Yo me siento una reina, los hombres con los que he estado me han hecho sentir una diosa. He tenido la suerte y la fortuna de andar con personas que tienen una cultura muy similar a la mía. Yo ando con chiquillos que son de mi nivel cultural: los hombres le pagan la comida, sobre todo en una primera cita”, se explayó Barrientos.

Al respecto, Peñailillo aseguró estar “preocupaba” debido a que la modelo es referente para las niñas y jóvenes.

“En lo personal, yo no quiero que mi hija sea así”, dijo la conductora del programa, Javiera Contador.

“¿Quieres que tu hija pague la comida cuando salga?”, preguntó la modelo.

“Me da lo mismo quién pague la comida. Si no le cocina y ella tiene los ingresos para pagar, me da lo mismo”, señaló la también actriz, siendo interrumpida por la Leona.

“Es que es súper triste que a tu hija no la traten como una reina”, dijo, a lo que Contador aclaró que “lo de ser reina o no, según mis parámetros, es distinto. No quiero invalidar tu punto, pero a mí no me pasa así”.

Finalmente, Barrientos decidió cerrar con el tenso momento. “Chiquillas no salgan con hombres miserables, que la plata que no se gasta en ti, se la gasta con otra”, sentenció.