La modelo chilena Adriana Barrientos estuvo de invitada en el programa de Mega Pecados Digitales. Ahí, la Leona aprovechó la sección del Deep Test para responder a Nicole “Luli” Moreno, quien estuvo en el mismo espacio la semana pasada.

Entonces, la ahora fisicoculturista apuntó a Barrientos como una de las personas que le hizo bullyng cuando estaba en la cúspide de la farándula.

Fue en la misma sección donde se le preguntó a Moreno por la persona que consideraría su enemiga en la farándula. Ahí, la rubia aseguró que sería mejor nombrar a “quien es la persona que me ha hecho más daño”, apuntando a la Leona.

La respuesta de Adriana Barrientos

En el programa, la modelo fue consultada de qué le había hecho a Moreno para que esta la considerara quien más la lastimó.

“No le hice nada, eso es lo peor de todo, nada que no haya estado en contexto de farándula”, respondió Barrientos.

“Lamentablemente hay personas que se toman este juego televisivo muy personal y es ahí cuando les hace daño”, añadió.

Además, la mujer aclaró que “de repente el juego televisivo en ese entonces era duro, pero nosotras teníamos jefes, contrataciones y por Dios que era lindo buscar el cheque a fin de mes”.

Además, la Leona, fiel a su estilo, le envió un mensaje a su exrival farandulero. “Le mando un beso y un abrazo, paz y amor con ella, tal como lo hice con Pamela Díaz”, dijo.

Respecto a esta última, la mujer aclaró que los años de polémicas quedaron atrás y que “ahora me sumo con la Pamela, nos llevamos bien y la admiro. Tener buena onda con la gente va mucho más allá de tener mala onda”.

Además recordó que en un evento de Pamela Díaz, Moreno no la habría saludado, pero señaló que no importa ya que “no hay caso de que pueda avanzar, la gente cambia y es linda, pero bueno, no nos podemos quejar ahora, comimos y nos pagaron super bien”.