El ancestrólogo Pedro Engel apareció en el último episodio del matinal de Canal 13, Bienvenidos para unirse a los mensajes de despedida y agradecimientos por el programa que este miércoles cierra sus emisiones tras 10 años al aire.

Engel, que estuvo en el programa durante 8 años, recordó la popularidad que tuvo su segmento de tiempo personal en el programa matutino. “Fue una época muy linda. Cuando hay amor, todo se puede lograr y ahí hicimos una hermandad muy potente”, recordó el también tarotista.

“Sin embargo, como todo tiene fecha de vencimiento, esa hermandad se venció”, dijo, agregando que su periodo en el matinal “fueron unos años muy bonitos que guardo en mi corazón”.

“Lo que más me quedó es la amistad con ustedes y el cariño del público que hasta el día de hoy tengo”, añadió.

“Los matinales volverán”

Engel recordó junto a la animadora del espacio, Tonka Tomicic, cómo fue evolucionando el programa, añadiendo que este era un episodio para renacer.

“Yo me adelanté un poquito, me fui antes pero estoy feliz. La televisión cambió. No es la misma con la que partimos pero siempre digo: todo es cíclico. Sé que volveremos a estar juntos en otro programa”, expuso.

Al respecto, el hombre afirmó estar seguro de un regreso en la televisión junto a Tomicic.

“Yo siempre me he dado cuenta de que los ciclos son de 12 años. Los matinales de antes van a volver. No tan ñoños o tan ingenuos como eran antes, pero ese formato va a volver. La gente necesita ese calor”, explicó.

Tras eso, Engel dedicó sentidas palabras a su amiga. “Tonka Tomicic hay una sola en este país y la luz que tú transmites llegaba a todos los corazones. Vas a hacer mucha falta en la pantalla”, dijo.

“Yo los llevo en mi corazón. Los recuerdo con mucho amor y mucha luz”, se despidió.

La salida de Engel de Bienvenidos

Pedro Engel salió de la pantalla matutina en 2019, con una despedida de pocos segundos. Al día siguiente de su renuncia, Engel explicó a LUN las razones que lo llevaron a tomar la decisión y acusó que hubo “cosas que no me gustaron”.

Se refirió también al poco interés que existía por el director del espacio en su segmento, asegurando que si bien “no hubo ni buena ni mala onda”, simplemente “no había química entre nosotros”.

Cuando se supo la noticia de que Bienvenidos llegaba a su fin, el hombre aseguró que vivió “momentos muy tristes y traiciones que es mejor enterrar con el fin del programa”.