El ancestrólogo Pedro Engel reaccionó este viernes al anuncio del fin del matinal Bienvenidos (Canal 13), recordando que en el espacio conoció “grandes corazones” y también vivió “traiciones”.

Fue a través de Instagram que el hombre, que participó del espacio hasta que decidió renunciar en marzo de 2019, se refirió a los hechos.

“Fin de Bienvenidos. Trabajé 10 años ahí y conocí grandes corazones. También viví momentos muy tristes y traiciones que mejor enterrar con el fin del programa”, señaló en una fotografía junto a su conductora, Tonka Tomicic.

Más tarde se refirió a ella, manifestando que “le deseo mucha luz y amor. Amor amor, amor para todo el equipo y seguro vendrán cosas buenas“.

El fin de Bienvenidos, que ocurrirá “en los próximos meses”, fue anunciado este viernes mediante un comunicado de Canal 13.

“El actual matinal de Canal 13 ha acompañado a los telespectadores durante más de diez años y ha sido el proyecto matutino más exitoso e importante en la historia de nuestra casa televisiva, marcando pauta con sus contenidos, conectando con los requerimientos de la audiencia y logrando sintonizar fuertemente con el público”, señaló el canal.

“Este 2021, Canal 13 busca tener otro tipo de espacio en las mañanas, a tono con los tiempos de hoy y desde ese lugar sintonizar con lo que el público espera y necesita actualmente de un programa AM”, agregaron, indicando que el matinal será reemplazado por un programa informativo conducido por Mirna Schindler y Ángeles Araya.

La salida de Engel: “Cosas que no me gustaron”

Días después de su renuncia, Engel explicó a LUN las razones que lo llevaron a tomar la decisión y acusó que hubo “cosas que no me gustaron”.

“Con este nuevo director (Daniel Sagüés) el matinal tomó otro rumbo más policial e informativo. No estaba muy interesado en mis temas”, contó Engel.

De acuerdo a su relato, con el director no había “ni buena ni mala onda. No nos alcanzamos a conocer. No es que nos hubiésemos llevado mal, pero no había química entre nosotros”, agregó.

En ese momento, dijo, el panel era “muy grande”, por lo que “uno no alcanzaba a decir ‘hola’. Yo tenía ganas de hacer otras cosas. Al matinal no le perjudicaba en nada que yo me fuera”.

Según explicó Engel en ese momento, sus diferencias con la línea editorial del programa venían desde hace dos años.

“Pasé situaciones muy difíciles porque sucedieron cosas que no me gustaron (quedaba esperando su turno para entrar al set y finalmente no entraba). Ahora veo que no era tan importante la cuestión, pero si me hubiera ido en ese momento me hubiera ido picado. Hoy me voy por la puerta ancha y lo que tengo es gratitud”, puntualizó.