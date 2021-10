El estelar musical The Covers: tributo a las estrellas, confirmó este viernes una segunda temporada.

En esta segunda parte que está programada para noviembre, el espacio de televisión en que famosos interpretan canciones de ídolos de la música seguirá con la conducción de la animadora Karla Constant.

Desde Mega, no obstante, señalaron que los jurados no están confirmados, por lo que Javiera Contador, Beto Cuevas y Óscar Mediavilla podrían no continuar en la nueva temporada.

La animadora comentó que “el programa pone en primer lugar el talento de los participantes que tienen la valentía y goce de estar sobre un escenario jugándose en cada capítulo”.

Esta dinámica, afirmaron en la señal, no será ajena a la segunda etapa, teniendo en consideración que los primeros valientes confirmados son: la presentadora Andrea Tessa, la actriz Ángela Prieto, el actor Fernando Larraín, el comediante Memo Bunke, Sebastián Longhi, el imitador Felipe Parra, el músico Juan David Rodríguez y el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton.

También participará la actriz Camila López, conocida por haber interpretado a Gabi en la extinta producción juvenil de Mega BKN.

Mientras que la temporada actual ya se encuentra en su recta final con 7 tributos, adelantaron que el próximo domingo se vivirá una jornada de repechaje, donde 5 competidores volverán al programa para asegurar un lugar en la carrera que los llevará a la gran final de The Covers.