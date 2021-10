En un reciente capítulo de la teleserie Verdades Ocultas (Mega), el movimiento de un ascensor llamó la atención de los seguidores de la producción. ¿Sumó un nuevo fail a su listado?

El breve momento, tal como recogió La Cuarta, se produjo luego del brutal de Martina (Camila Hirane), que la tiene internada en una clínica con un complejo estado de salud.

Es en ese contexto que recibió visitas de otros personajes del drama, entre los que se encontraba Rocío (Solange Lackington), Agustina (Catalina Guerra) y Tomás (Cristián Campos).

Fue en ese momento, mientras estos últimos estaban en una sala de espera, que la puerta del ascensor a un costado del encuadre se abrió y luego de cerró en un movimiento que resultó cuestionado por los televidentes.

Ese ascensor no me genera ninguna confianza #VerdadesOcultas pic.twitter.com/e3MnYspxZZ — yorkeem Emilio (@yorkeem) October 12, 2021

“Ese ascensor no me genera ninguna confianza”, escribió un tuitero en la red social. “Digan qué clínica es para no ir, ya me dio miedo el ascensor”, escribió otro.

El ascensor ordinario de #VerdadesOcultas jsjsjsjs — Felipe☺️ (@Felipe_Israel_) October 13, 2021

La puerta de cartón del ascensor de cartón de la clínica de cartón te lleva a Narnia #VerdadesOcultas — Guilia (@guilia2904) October 12, 2021

Digan qué clínica es como pa no ir, ya me dió miedo el ascensor jaja #verdadesocultas — Tartalita 🔆🌸 (@KaarlaGrace) October 12, 2021

La escena es una más de un listado de fails detectados por los televidentes, que incluye un teclado invisible, publicidad que tapó escenas claves y otro un tanto más desolador, que luego del salto de 25 años del drama mostró que la pandemia de covid-19 aún no había terminado.

Recordemos que el comentado momento llegó en medio del séptimo ciclo de la producción, el último después de cuatro años en la pantalla de Mega.

La noticia sobre el fin, que llegará en 2022, fue confirmada por Megamedia el 23 de septiembre mediante un comunicado en que señalaron que “con esta séptima temporada se cierra un ciclo que nos llena de orgullo”.