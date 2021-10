La actriz Daniela Ramírez reveló que tuvo covid, periodo en el que lo pasó bastante mal.

En el más reciente capítulo de La Divina Comida, la intérprete señaló que fueron diez complejos días en los que se manifestaron diversos síntomas.

“Me dio covid power, fue tipo julio, cuando nadie tenía covid, cuando a nadie le había pasado, cuando el covid era un terror y fui la primera de las personas de mi entorno que le daba”, comenzó señalando.

“Tuve pérdida del olfato y del gusto, terciana total, de repente no cachaba qué me pasaba. Estaba congestionada y de repente me tomaba la temperatura para monitorearme y tenía 39°, heavy”, agregó.

“Estuve como diez días mal, y hubo cuatro días brígidos. La fiebre era como que tenía que sacarme la polera y colgarla. No he sentido secuelas, pero tuve covid y fue intenso”, contó.

En conversación con Katyna Huberman, Mariana Loyola y Celine Reymond, Daniela explicó que fue su expareja quien la cuidó durante esos difíciles días.

“Me ayudaron, me cuidó el Nico, mi expareja, me cuidó mucho en su casa y cuidó a mi hijo también”, mencionó.

“El haber padecido el covid con síntomas fue muy asustador, sobre todo en ese momento que a mí me dio”, concluyó.

Recordemos que hace algunas semanas la actriz lamentó el fallecimiento de su abuela. A través de sus redes sociales, le dedicó un emotivo poema para despedirla.

“Ayudó a coserme al tronco brazos y piernas. Me tejió rodillas, me leyó cuentos, me tapó noches y me dio la leche. Lava y plancha ahí ella, miraba tranquilita en las tardes de septiembre, donde la lluvia pegaba fuerte en el techo de Pizarreño y se escuchaba tan rico que yo me calmaba en el patio de atrás … el patio chiquitito, techado que siempre estaba calentito por la plancha de mi nanita Amelia. Esa era su oficina decía y la tele como música de fondo”, fue parte del texto que compartió.