La actriz chilena Daniela Ramírez dio a conocer hace algunas horas un triste hecho, al dedicar un poema a su abuela Amelia debido a su fallecimiento.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 34 años escribió sentidas palabras dedicadas hacia la mujer, sin dar a conocer mayores detalles del deceso.

“Ayudó a coserme al tronco brazos y piernas. Me tejió rodillas, me leyó cuentos, me tapó noches y me dio la leche. Lava y plancha ahí ella, miraba tranquilita en las tardes de septiembre, donde la lluvia pegaba fuerte en el techo de Pizarreño y se escuchaba tan rico que yo me calmaba en el patio de atrás … el patio chiquitito, techado que siempre estaba calentito por la plancha de mi nanita Amelia. Esa era su oficina decía y la tele como música de fondo”, indicó.

“Hoy llovió el cielo temprano. Hoy la muerte me andaba cerca. Me cuidan de otra forma. Miré las nubes después de la lluvia, parecía que se abría un alma enlutada de sol. Eras tú? Era la Señora Ana? Era la abuelita de la Vale? Me las imagine jugando carioca y comiendo galletitas con té. Lo último que me dijo era que había ordenado mandar a comprar un jugo porque venía la Daniela. Te amo Amelia. Yo soy algo de ti para siempre. Cuídeme, descanse mi viejita…Ya nos cuidaste mucho”, agregó.

En la instancia, la actual actriz de Mega mostró diversas imágenes que presentan a la mujer en distintas etapas de su vida.

Junto con eso, recibió palabras de apoyo de parte de algunas colegas. “Eres algo de ella por siempre”, le dijo Lorena Capetillo y “Que lindas palabras para tu Amelia, que lindo Dani”, respondió Felipe Braun.

Hay que señalar que Ramírez actualmente es parte de la teleserie Demente, en la cual interpreta a la abogada Valentina Spencer.