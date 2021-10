Expectación había en torno a la presentación que Denisse Malebrán mostraría esta noche en The Covers.

A lo largo de la competencia la cantante había imitado a Amy Lee de Evanescence así como también a Palmenia Pizarro. Finalmente, en esta ocasión interpretó la canción Regresa de la artista chilena-mexicana.

Una vez terminada su performance, Karla Constant la invitó a escuchar al jurado, aunque antes le tenían preparada una sorpresa.

Y es que sin previo aviso, mostraron un saludo grabado de Palmenia dedicado a Malebrán, en el cual sólo dedicó palabras de elogio y agradecimiento por haberla elegido para sus imitaciones.

“Felicitar con mucho cariño a Denisse porque lo está haciendo fantástico. Yo estoy feliz con las imitaciones que ella me hace”, mencionó la artista de 80 años. “Al ver a Denisse me provoca muchas emociones porque me hace recordar el momento en que volví a cantar en mi país. Gracias… me gustaría cantar contigo en vivo”, enfatizó.

El saludo sorprendió profundamente a la vocalista de Saiko, quien visiblemente emocionada agradeció el gesto.

“Menos mal que no me lo mostraron antes porque sino no habría podido cantar”, comenzó señalando Malebrán.

“Estoy muy emocionada. Yo he dedicado gran parte de mi trayectoria a ser compositora y cantautora más que a ser cantante, como que me he dedicado a interpretar mi música. Pero eso no quiere decir que no haya admirado a las grandes cantantes chilenas”, sostuvo.

“Aprendí de mi madre que era una gran cantante, y cantaba canciones de la Palmenia, por eso me da tanta pena”, expresó.

“Estoy muy honrada maestra de que a usted le guste lo que estoy haciendo, porque lo dije el día uno, lo hago por usted, porque quiero que en un programa estelar la gente vea en todo su esplendor el talento de una figura continental como es Palmenia Pizarro. Yo sé que de todos los países la admiran, y los chilenos somos tan ingratos con nuestros artistas, así que es un homenaje a ella”, enfatizó.

Cabe señalar que la interpretación de este viernes de Malebrán fue alabada por el jurado, compuesto por Beto Cuevas, Javiera Contador y Óscar Mediavilla.