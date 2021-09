La actriz y comediante nacional Natalia Valdebenito (42) contó cómo llegó a estar en el público del programa de resolución de conflictos conducido por Ana María Polo, Caso Cerrado. “Pensé que nos iban a tener atrás”, dijo.

Su participación quedó en evidencia en 2020, luego que televidentes advirtieran su presencia y publicaran fotografías en redes sociales.

Fue la también humorista Belén Mora, hoy presentadora de La Red, quien le consultó a Valdebenito si efectivamente se trataba de ella. “Me descubrieron. Sucedió. ¿Qué me deci?”, respondió.

Me descubrieron. Sucedió. ¿Qué me deci? — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) July 20, 2020

Llegué más lejos pic.twitter.com/EGnUyTKGD0 — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) May 14, 2020

Natalia Valdebenito: “Pensé que nos iban a poner atrás”

En el más reciente capítulo de Pero con respeto (Chilevisión), conducido por Julio César Rodríguez, Valdebenito recordó que todo ocurrió en un viaje a Miami, luego de asistir a una fiesta.

“Fuimos a carretear (…) y de pronto (una amiga me dice) ‘oye, ella es productora de Caso Cerrado’. Y yo así, ‘¿por qué no me llevas?"”, recordó.

“Yo pensé que nos iban a tener atrás, buena onda, en una esquina mirando el programa de afuera. Cuando llegamos, entramos a conocer (…) llegamos a un lugar donde estaban todos los trabajadores”, añadió.

Fue en ese momento, contó, que le pidieron firmar la autorización para aparecer en el programa. “Pero por supuesto (que firmé) (…) ellos por darnos el mejor espacio nos dejaron ahí detrás de los litigantes, a tiro de cámara”, agregó.

Afirmó, además, que una productora los hacía callar moviendo una pulsera. Sobre todo a ella que, dijo, se reía por lo “insólito” que le parecían algunas situaciones.

“Al público lo preparan para recibir a la doctora Polo. Está toda la gente bailando y nosotros sentados así como ‘mentira está huevada"”, recordó entre risas.

¿Reales o ficticios?

Fue a través de su canal de Youtube que la abogada Ana María Polo, aclaró hace algunos meses las dudas por las situaciones que se presentan en el espacio emitido por primera vez en la cadena Telemundo en 2001.

“Muchos dicen que Caso Cerrado es algo ficticio, muchos especulan sobre eso (…) Vamos a hablar de esto un poco porque yo creo que es importante para toda la audiencia”, dijo Polo en las imágenes que datan de 2019.

La conductora señaló que “todos los conflictos que se presentan en Caso Cerrado son reales, o sea en la materia los hechos ocurrieron, es una verdad”, aunque la persona realmente involucrada no siempre asiste al set de grabación.

“Quizás por eso la gente dice que son ficticios, porque hoy en día, no se sabe lo que es la verdad o lo que es mentira”, explicó.