Caras devastadas. Eso fue lo que se vio en el Buenos Días a Todos luego de la tragedia de Juan Fernández, el accidente donde falleció un equipo del matinal junto a su animador, Felipe Camiroaga, 10 años atrás.

El incidente aéreo ocurrió el 2 de septiembre de 2011, cuando el Casa-212 de la FACH que llevaba también a un equipo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y del Desafío Levantemos Chile, capotó en las cercanías del archipiélago.

Luego que las horas quitaran toda esperanza de encontrar con vida a los 21 desaparecidos, el panorama se hacía cada vez más desolador.

Roberto Bruce, Sylvia Slier, Carolina Gatica y Rodrigo Cabezón fueron los miembros del matinal que también perdieron la vida.

Los matinales en uno

Los rostros de los matinales de La Red y Canal 13 llegaron hasta el matutino de TVN que, en ese entonces, era animado por Camiroaga y Carola de Moras. También estuvo parte del área dramática del canal público y antiguos rostros de la estación.

Raquel Argandoña, Claudia Conserva, Martín Cárcamo, Julio César Rodríguez, Jorge Hevia, Macarena Tondreau, Tonka Tomicic, Karen Doggenweiler, Ricarte Soto y Jorge Zabaleta fueron algunos de los rostros que se vieron estupefactos mientras se entregaban palabras de ánimo y consuelo.

“No dudamos en venirnos corriendo. Queríamos simplemente estar acá, darles un abrazo a la gente de Televisión Nacional, que nos imaginamos cuánto están sufriendo. Y a toda la gente de Chile, esto es un dolor a nivel nacional“, dijo Claudia Conserva.

“A este equipo del Buenos días a todos lo está llorando desde el director ejecutivo hasta la señora más humilde que trabaja en este canal, y eso habla de lo que significaba este equipo”, añadió Zabaleta luego.

“Uno piensa en Felipe y piensa en alegría, no piensa en pena (…) ojalá esto sirva para reencontrarnos, para hacer una televisión mejor pero también para ser mejores personas”, emplazó muy emocionado JC Rodríguez.

Daniel Sagüés fue quien tomó la palabra después y lanzó una de las frases que quedaría en la historia.

“Tengo un recado de Felipe”, dijo. “Lo hablamos hace más de diez años y me lo habrá dicho 20 veces. Me dijo ‘hueón, cuando yo me muera, quiero que en mi funeral me pongas la canción de Silvio Rodríguez Ángel para un final‘ (sic)”.

En ese momento la canción, que ya es un recuerdo colectivo de la muerte del presentador, comenzó a sonar mientras pasaban imágenes de los fallecidos. En el estudio y en las cientos de personas que estaban fuera de TVN, las lágrimas no se aguantaron.

Recuerda el momento a continuación: