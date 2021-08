La cantante chilena Myriam Hernández (56) sufrió un chascarro en el programa peruano En boca de todos (América TV), luego que se le olvidara la letra de su icónica canción La fuerza del amor.

Mientras promociona su nuevo disco y su gira por Estados Unidos de las próximas semanas, la intérprete también de Mío, El hombre que yo amo, Herida y Huele a peligro, la artista nacional ha visitado distintos programas de televisión.

Así fue como llegó al espacio conducido por el comunicador Ricardo Rondón, quien en medio del contacto le pidió que interprete la canción, a lo que Hernández accedió.

No obstante, fue luego del primer verso que la cantante se confundió y sufrió el lapsus. “¡Ay! Se me olvidó la letra de la canción. ¡Dios mío!”, lanzó.

El momento fue recogido por la cuenta de Instagram Soloportv. Míralo aquí:

La artista, que había pasado por una situación similar en el Festival de Las Condes en enero pasado, lanzó semanas atrás su nueva canción Hasta aquí, parte del disco Sinergia.

En el videoclip de la canción, tal como contó BioBioChile, la cantante presentó a su hija Myriam Isidora Saint-Jean, quien apareció brevemente en la producción.

“Se acabaron los tiempos donde la mujer estaba en un segundo plano detrás de un hombre. En algún momento me equivoqué y pensaba que no era feminista, pero leí, me informé y me di cuenta de que estaba equivocada, caí en la caricaturización del feminismo. Sin embargo, ahora puedo decir que sí, soy feminista”, confesó, respecto de la canción.

“Sinergia Tour” comenzará el viernes 8 de octubre en Estados Unidos. En Chile, su regreso a los recitales quedó agendado en Movistar Arena para el 11 de junio 2022, con entradas que ya están a la venta vía Puntoticket.com.