Una sorpresa familiar escondía el videoclip de “Hasta aquí”, el reciente último sencillo de Myriam Hernández que fue presentado como el primer adelanto de un nuevo disco.

Se trata de la aparición de Myriam Isidora Saint-Jean, hija de la cantante y el productor Jorge Saint-Jean, quien tuvo una breve participación en la secuencia.

“Hasta aquí” será parte de “Sinergia”, el nuevo disco de la baladista que la tendrá girando por 11 ciudades de Estados Unidos este año, en lo que será su esperado regreso a los escenarios.

En “Hasta aquí”, la artista habla de “una mujer decidida que ya no se deja anular y que en este cambio va dejando huellas sobre las cuales construye una vida diferente: con ella en el centro”.

“Se acabaron los tiempos donde la mujer estaba en un segundo plano detrás de un hombre. En algún momento me equivoqué y pensaba que no era feminista, pero leí, me informé y me di cuenta de que estaba equivocada, caí en la caricaturización del feminismo. Sin embargo, ahora puedo decir que sí, soy feminista”, confesó Myriam.

El videoclip estuvo a cargo de la productora Acción y contó con la dirección de Francisco “Reca” Recabarren.