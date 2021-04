La querida y recordada teleserie de TVN “El Circo de Las Montini”, que fue estrenada con gran éxito por primera vez en marzo del 2002 y que volvió a la señal pública a finales del 2020, tendrá su capítulo final este miércoles 28 de abril.

La ficción basada en la historia familiar circense de las “Montini”, mostraba el estilo de vida que llevaban los artistas de circo, dentro y fuera del escenario.

Esta apuesta estuvo protagonizada por Claudia Di Girólamo, quien dio vida a la famosa Olga segunda, más conocida como la “Poto Loco”, Francisco Melo como David Valenti y Delfina Guzmán la recordada matriarca Olga Primera a quien llamaban “La italiana”, entre otros entrañables personajes del recuerdo que dejó esta teleserie.

Pero sin duda, uno de los personajes más icónicos fue la famosa “Dayana Andrea”, interpretado por la actriz María José Necochea .

“Lo que más recuerdo es que es de los personajes más deliciosos que he podido hacer en la vida. Lo pasé demasiado bien, además tuve la suerte de estar en un elenco que venía tremendamente consolidado con todos súper talentosos”, reveló.

“En esta teleserie el director me dio la posibilidad de poder jugar con la Dayana Andrea y hacerla como yo quisiera. En el trabajo de personaje fue súper generoso para que pudiéramos plantearla”, recordó.

Fue gracias a esto, que tomó inspiración en una de las bandas más famosas de la época, pero llevada al estilo chileno. “De hecho, mi inspiración era ‘baby spice’, de las ‘Spice Girls’, que estaban súper de moda en esa época de los 90’s. Participé mucho del proceso de las ropas, de la creación del personaje en sí desde el punto de vista estético incluso, porque tenía que ser bien al chancho”, afirmó.

Pero además de eso, la preparación para interpretar a una artista circense fue arduo. “Había una investigación del personaje que interpretabas, de su vida, del entorno, de vivir el circo por dentro y lo hicimos unos cuatro meses previos a comenzar las grabaciones”, dijo.

“Tomamos la mayoría de los modismos que tenían como ‘la legal’, era súper utilizado por las chiquillas del circo. Toda la familia lo usaba y lo rescatamos porque encontramos que de verdad era muy bueno”, comentó.

Pero no sólo ella se atrevió en esa teleserie, porque también sus compañeros tomaron riesgos. “Erto Pantoja, fue un loco, porque se atrevió a aprender a domar los leones y él decidió entrar a la jaula, obviamente acompañado por alguien, pero entraba”, afirmó.

“O sea, nunca dijo no, yo no, pónganme un doble. Nada. Se aprendió a relacionar con los leones, era una cosa muy impactante de verdad. Todos los que hacían trapecio, se prepararon para eso. De verdad el trabajo era tremendamente profesional y muy cansador”, sentenció.

Sobre su querido personaje, la artista agrega: “Le agradezco profundamente todo lo que me ha regalado hasta hoy y espero que me siga regalando toda la vida con su brutalidad, su soltura, su forma deslenguada, incluso su arribismo, porque también a ella le dieron una buena lección cuando se enamoró de Misael y no pudo controlar eso. Tengo mucho cariño además por esa relación que se mantuvo con Misael, fue una bonita reivindicación para ambos también”.