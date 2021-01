Durante la jornada de este martes el animador Jean Philippe Cretton anunció que se realizó una vasectomía, procedimiento quirúrgico breve de esterilización masculina.

En horas de esta mañana, Cretton publicó en su Instagram una imagen junto a su pareja, la también animadora Pamela Díaz, minutos antes de que el hombre fuera intervenido.

“No queremos más críos” fue una de las razones para decidir someterse a la vasectomía que comentó a BioBioChile. Agregó que “a los hombres que tienen miedo (…) lo primero, es informarse. Una vez que tengas todos los antecedentes y que estés informado, la decisión es absolutamente personal”.

Por dicha razón, el animador anunció que realizaría un live de Instagram durante esta tarde para hablar con sus seguidores y responder las dudas que tengan sobre el procedimiento, tras la serie de comentarios que recibió durante el día.

En la transmisión, Jean Philippe quiso orientar con su experiencia a los hombres que estén considerando tomar la decisión de realizarse la intervención.

“Cuando uno decide hacerse la vasectomía es porque tiene la decisión tomada de que no quiere ser padre“, comenzó respondiendo a un usuario que consultó si se trata de un procedimiento reversible. Según el animador lo importante es considerar que es una decisión “permanente”.

“Cuando te haces la vasectomía tienes que seguir ocupando anticonceptivo durante dos o tres meses“, aclaró el animador a todos sus seguidores.

Consultado sobre cómo afecta la operación al cuerpo, respondió: “Yo llegué y me pusieron un sedante y ‘rápidamente me fui despachado’. Después desperté y estaba operado”. “No sentí dolor de ningún tipo, lo único fue el pinchazo de la intravenosa que te ponen”, añadió.

Respecto al postoperatorio, según su médico, el animador especificó que se le indicó “una semana sin relaciones sexuales ni actividad física de ningún tipo”.

Cretton explicó que “me empezaron a llegar una serie de mensajes sobre todo de hombres que decían cosas como ‘te vas a cortar el pene’, ‘te vas a cortar un testículo’, ‘nunca más vas a eyacular, ‘vas a subir de peso’, ‘vas a tener disfunción eréctil’. En fin, son una serie de mitos que a mí me empezaron a llamar la atención. Por eso estoy interesado en ayudar en lo posible y hablar de la vasectomía como un tema más naturalizado“.

“Los hombres podemos hacer una responsabilidad compartida, consciente y madura”, dejó como conclusión a sus seguidores. Revisa a continuación el video completo de jpcrettino en Instagram: