Kel Calderón volvió a hacer eco en sus redes sociales por su relación con su familia. Distanciada de su madre Raquel Argandoña por la situación que protagonizó su hermano Nano Calderón, la Navidad parecía ser un momento solitario para la influencer.

Sin embargo, la noche del 24 de diciembre recibió a una invitada sorpresa. Su abuela de 93 años llegó hasta la casa de la abogada para acompañarla durante la Nochebuena.

“Esta mujer hermosa que ven en la foto me sorprendió con un llamado diciéndome que había decidido dejar todos sus planes navideños para venir a pasar noche buena a mi casa. Casa que obviamente no estaba adornada como para una cena navideña, no tenia adornos, ni centros de mesa navideños, no tenia servilletas rojas ni velitas, además de que jamás había organizado una cena de Navidad yo sola por lo que estaba muy nerviosa”, contó Kel a través de su cuenta de Instagram.

A sus palabras sumó un sentido mensaje para su abuela: “me enseñó que uno jamás jamás jamás está solo, y pude disfrutarla y regalonearla con todas sus cosas favoritas (como muchas botellas de cola de mono)”. “Te amo abuelita, claramente, salí a ti. Esta navidad se queda conmigo para siempre”, comentó.

Kel y su abuelita tampoco estuvieron solas. “Isabelita es la persona que la cuida y es un ángel caído del cielo. Máxima la amamos!!! También vino a pasar navidad con nosotras”, señaló Calderón.

“Enseñanza: uno ve a sus abuelas frágiles y no hablan mucho y derrepente paff te enseñan la lección de tu vida”, dejó Kel como conclusión a todos sus seguidores.