Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El actor Tom Hanks recreó escenas de la película "Forrest Gump" en el nuevo video musical del dúo de country Something Out West, conformado por su hijo Chet. La canción "You Better Run" es el segundo sencillo del grupo, integrado también por Drew Arthur. En el videoclip, Chet revive momentos icónicos de la cinta del 94, mientras que Tom Hanks hace una sorpresiva aparición.