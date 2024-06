Pablo Chill-E fue el último en llegar a los Premios Pulsar: "Se me había olvidado que tenía que venir"

En la alfombra roja de los Premios Pulsar, Pablo Chill-E sorprendió al confesar a La Radio que se le olvidó que debía asistir a la ceremonia, revelando que su mamá le recordó vestirse bien. Con prisas, el cantante admitió que no alcanzó a hacerse sus característicos dreadlocks, y confesó que no recordaba estar nominado ni en qué categoría competía.

Pablo Chill-E fue uno de los últimos en llegar a la alfombra roja de los Premios Pulsar. Y en su estilo, el cantante urbano se sinceró en los micrófonos de La Radio: “Se me había olvidado que tenía que venir”.

“Mi mamá me dijo: ‘ponte un terno, ponte bonito’. Me estaba tatuando y me dijeron: tenemos que ir a los premios”, comentó. “Me tatué la guata, ahora no puedo (mostrar el tatuaje)”, agregó entre risas.

Fue tanto el apuro que Chill-E, incluso, no tuvo tiempo de alistar su característico look capilar: “No alcancé ni a hacerme los dreadlocks”, reconoció.

“¿Te acordabas que estabas nominado”, preguntó La Radio. “No”. “¿Y en la categoría en que compites?”. “No… Pero agradecido de los Premios Pulsar”, aseguró.

“Bacán si ganamos. Vine a pasarlo bien”, dijo ya en su despedida. El artista está nominado en la categoría “Mejor Artista Urbano” junto a Akriila, La Brígida Orquesta, Movimiento Original y Flor de Rap.