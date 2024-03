Durante la tarde de este martes, la Fundación para la Confianza anunció a través de sus redes sociales una querella contra el actor nacional, Cristián Campos, esto por el posible caso de abuso sexual contra su hijastra, Rafaella Di Girolamo.

Desde entonces, las repercusiones no se han detenido para el actor de “Secretos de Familia”, las que comenzaron con el retiro de la serie “Crónicas de un hombre santo” -en la que personifica a al Padre Alberto Hurtado- de la programación de Semana Santa de Canal 13.

Pero en las redes sociales el artista también ha vivido los efectos de esta acusación. Por ello, durante las últimas horas ha resurgido una antigua entrevista de su excompañera de teleserie, Soledad Pérez, quien lo acusó en ese entonces de haberla maltratado.

El registro data del 2016, cuando la actriz concedió una entrevista a José Miguel Villouta en el extinto programa El Interruptor. En esa ocasión, Pérez contó: “Yo me acuerdo haber sido muy maltratada por Cristián Campos”, comenzó diciendo en ese entonces.

“Muy descalificador, muy pelador. No lo pasé tan bien. Fue una situación desagradable y me dolió mucho que un colega te descalifique y que de alguna manera busque tu cabeza dentro del trabajo”, dijo luego de que el animador le pidiera describir la clase de maltrato que recibía de parte de Campos.

Los hechos, de acuerdo al relato de la actriz, se remontan a su tiempo trabajando en Canal 13, cuando ambos fueron pareja en la ficción, “La trampa”.

“Trate de hablar una vez con él de por qué tenía tan mala onda y era tan agresivo conmigo en determinadas cosas”, agregó en ese momento Pérez. “Él era terriblemente desagradable conmigo, no era buen compañero”, dijo la artista.

Según Soledad Pérez, la adversión de Cristián Campos con ella se habría originado luego de que “en una situación puntual que tuvimos en algún momento y que yo nunca asumí, donde él tenía una característica constante de ser el galán en la vida privada y cuando tú no aceptas y no juegas ese juego, esa gente te descalifica, no te lo perdona, se pone veleidoso”, detalló.

Cabe mencionar que, hasta ahora, el actor no se ha referido a la querella en su contra.