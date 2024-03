Yolanda Sultana, más conocida como la Tía Yoli, reapareció en la pantalla chica. En concreto, la astróloga conversó con Sergio Rojas sobre su ausencia en la TV y la distancia que ha tenido con algunos rostros del mismo rubro.

En el diálogo, además, Sultana aprovechó de lanzar un dardo a un colega que se encuentra vigente actualmente, a quien acusó de imitar sus técnicas.

“Yo les voy a decir algo. Los que están saliendo (en TV) en estos momentos, no me imiten“, manifestó la Tía Yoli. “Nadie daba recetas, nadie ocupaba sahumerios”, continuó.

Las acusaciones de la Tía Yoli

Sergio le preguntó a Yolanda sobre a quién se refería. “No quiero nombrar, pero se llama Pedro. Todo lo que yo digo, Pedrito, después tú lo cambias de palabras, pero estás haciendo lo mismo mío“, lanzó.

Sobre la distancia que la tarotista ha mantenido con ciertos rostros de TV, Yolanda opinó que éstos últimos “Están dormidos. Yo los recuerdo con cariño, y ustedes me han echado al olvido. No es justo, porque los quiero mucho“, expresó la tarotista hablándole a la cámara.

“Me han echado al olvido, pero los quiero tanto que los perdono“, continuó la astróloga.

“Vivo en Alcalde Eduardo Castillo Velasco, esta vieja no se puede dejar botada. ¿Por qué digo esto? Porque yo he educado a niños que ustedes no lo han hecho; 24 niños con título. Regalé cientos de cunas cuando tenía en el tiempo pasado”, prosiguió.

“Regalé bastones ortopédicos, sillas de ruedas, di consejos a Chile y también a los mandatarios“, detalló Yolanda. En aquel momento, Rojas le consultó si sentía que la TV chilena tenía una deuda con ella.

“No, fíjate, porque realmente yo no he cumplido mi ciclo todavía en televisión“, le respondió la también consejera familiar. “Me gustaría (volver a la TV), pero mis rodillas están mal, pero mi cabeza está innata“, agregó.