El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a apuntar este jueves duramente contra la cantante Lali Espósito. Esto, luego de haberla llamado “Lali Depósito” en una entrevista. En sus redes sociales, el mandatario reposteó imágenes creadas con inteligencia artificial por sus seguidores y acusó a la artista de “haber empezado” con el tema, en medio de los cuestionamientos de los fondos que reciben las provincias.

“¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”, agregó el Presidente. En esa línea, comentó que si alguien quiere atacarlo tiene que estar “limpio” para poder hacer críticas, y volvió a afirmar que la cantante cobró dinero de gobiernos provinciales para hacer recitales.

“Mecanismo de propaganda”

“Si vos un parásito que vivió chupando la teta del Estado, y si tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista”, sostuvo.

Según consignó el medio Perfil, el mandatario también volvió a utilizar el apodo despectivo de “Lali Depósito”, que expresó en una nota televisiva con La Nación+, y aseguró que la artista “vive de los pagadores de impuestos a costa del hambre de los chicos”. También criticó la manera en la que las autoridades provinciales manejan sus fondos. “¿Cuáles son las prioridades? ¿Darle de comer a la gente o llenarle el bolsillo a Lali Depósito y que me critique en un festival”, añadió.

En sintonía con las declaraciones, Milei volvió a mostrarse muy activo en el mundo virtual. Según el medio argentino, por medio de su cuenta de “X” -ex Twitter-, viralizó fuertes memes contra Espósito, realizados con Inteligencia Artificial (IA) por sus seguidores, donde se la ve con bolsas de dinero y rodeada de niños y adultos pobres.

En otra de ellas, se ve a la también actriz corriendo con una bolsa de dinero y en el fondo se observan chicos desnutridos. “Lali Espósito cobra fortunas del Estado en provincias hundidas en la máxima pobreza… Sin vergüenza”, dice uno de los posteos al que Milei le dio “Me Gusta”.

Durante la entrevista con La Nación, el mandatario había dicho que Lali “cobró de varios gobiernos”. “En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Entonces la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos del Chaco?”, se preguntó.

En tanto, este jueves la agrupación de Actrices Argentinas compartió un comunicado en apoyo a la artista: “Apoyamos a nuestra compañera Lali ante el hostigamiento de parte del Presidente. La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste. No nos van a callar”, afirmaron.

Apoyamos a nuestra compañera @lalioficial ante el hostigamiento de parte del Presidente. La violencia institucional hacia representantes culturales y referentes sociales busca silenciar las voces que se alzan contra la misoginia, el hambre y el ajuste. No nos van a callar!#Lali pic.twitter.com/cnNAVIJvJo — Actrices Argentinas (@actrices_arg) February 15, 2024

La pelea entre Milei y Lali

El origen del enfrentamiento entre Lali y Javier Milei se remonta a la época en que el mandatario aún era candidato a la Presidencia y había obtenido una victoria en las PASO 2023. “Qué peligroso. Qué triste”, escribió en sus redes la cantante ante el triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones primarias.

Finalmente, el economista libertario se impuso en el balotaje ante Sergio Massa y, lejos de quedar atrás, las críticas contra la artista fueron creciendo. El propio Milei reflotó el tema en más de una oportunidad, haciendo foco en los fondos que Nación envía a las provincias.

Hace unos días, en el Cosquín Rock, Espósito hizo un descargo en una de sus presentaciones al cambiar la letra de su canción “¿Quiénes Son?” y se hizo eco de todos los comentarios negativos que había vivido semanas atrás por parte del Jefe de Estado y sus seguidores: “Que si vivo del Estado”, dijo.

“Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, pero en subsidios les da a los artistas más de mil millones de pesos. Entonces, todos los artistas que estuvieron ahí, por ejemplo Lali ‘Depósito’ cobraron la del Estado”, había lanzado Milei sobre el evento.