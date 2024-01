Jordi Castell arremetió contra Paulina Nin en redes sociales tras haber vivido un tenso episodio con la expresentadora de TV el pasado miércoles 24 en Top Chef VIP.

En aquella ocasión, la también empresaria reprendió al fotógrafo por el mal uso de un soplete durante una competencia donde debían preparar empanadas. Para darle el color dorado al platillo, Jordi sacó dicho utensilio para tostarlas. La forma en cómo el comentarista de espectáculos manipuló el soplete desató la furia de la exconductora de La mañana del 13, pues del instrumento salió una gran flama.

“Oye (a Jordi). Es tonto este hueón, por la conchetumadre (sic). Ya estoy hasta aquí con este hueón ya”, lanzó Paulina. “Yo suelo no mirar la competencia porque los veo a todos tan estresados”, comentó luego el fotógrafo.

Jordi arremete contra Paulina Nin tras episodio con soplete en Top Chef

La discusión continuó, ya que en un movimiento de Jordi con el soplete, la expresentadora de TV le gritó “basta, es un peligro ese hombre con eso”. “Todos somos un peligro, no pasa nada”, le contestó Castell.

Posterior al tenso impasse, Paulina Nin ocupó sus redes sociales para aclarar que seguía siendo tan amiga con Jordi como antes. “Es como un cabro chico, me encanta, no le tengo mala para nada, pero me aburrió y por eso exploté“, explicó la empresaria, detalló Publimetro.

Pese a ello, Jordi utilizó su cuenta de Instagram para realizar un descargo respecto a la situación, además de “cerrar el capítulo” que significó su participación en Top Chef, pues cabe recordar que el rostro televisivo no continuará en el programa debido a un accidente que le provocó una considerable lesión en uno de sus brazos.

“Entrar a un proyecto nuevo es mucho más que saber cocinar un par de recetas o que te guste comer bien. Es reencontrar antiguos compañeros de trabajo, hacer equipo desde la armonía, el respeto y la fortuna que te da entender que las relaciones en los mundos laborales son importantes porque enseñan a respetar cada oficio desde la horizontalidad”, partió señalando Jordi en su publicación.

“Lógicamente ninguno de nosotros tenía la experiencia y hábitos de manipular instrumentos con precisión y eso ha llevado inevitablemente a que un par se hayan accidentado, por suerte, con detalles y consecuencias menores. Hay sólo una señora que hace unos días apareció muy ofuscada en cámara por yo no saber manipular un accesorio“, continuó el fotógrafo.

“Es entendible y empatizo con la carencia de herramientas para trabajar en equipo, lo que la ha llevado a quedar obsoleta producto de un egocentrismo preocupante y una conceptual empresa de fumigación en su boca“, prosiguió Castell.

“Con la necesidad de buscar siempre un conflicto en todo, incomodar o poner nerviosos a quienes hacen posible que todo funcione, o andar con un hálito como ese, son razones poderosas para estar así de amargada. Lo fascinante es que mientras, el resto nos llenamos de oportunidades comerciales, avanzamos en las metas que nos proponemos y seguimos adelante con optimismo y alegría“, lanzó el comentarista de espectáculo.