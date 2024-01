En un nuevo capítulo de Top Chef Vip, la conductora de televisión, Paulina Nin, tuvo una fuerte discusión con el fotógrafo Jordi Castell.

Todo ocurrió en medio de la preparación de empanadas, cuando Jordi y su equipo se apuraron para finalizar la preparación.

Para darle el típico color dorado que tienen las empanadas, el fotógrafo sacó un soplete de cocina para dorarlas, sin embargo, la forma en cómo lo manipuló desató la furia de la exconductora de “La mañana del 13”.

Pese a las quejas de Jordi por tener que usar el soplete, Carlyn le dijo “amigo, hazlo, no me importa si quieres hacerlo o no, hazlo”.

Fue en ese momento que salió una gran flama, lo que causó la molestia de Paulina, quien manifestó “Oye (a Jordi). Es tonto este hueón por la conchetumadre (sic). Ya estoy hasta aquí con este hueón ya”.

“Yo suelo no mirar la competencia porque los veo a todos tan estresados”, añadió el fotógrafo, quien indicó que tiene confianza con casi todo el equipo.

Pero la discusión continuó, ya que en un movimiento de Jordi con el soplete, Paulino le gritó “basta, es un peligro ese hombre con eso”. “Todos somos un peligro, no pasa nada”, le respondió Castell.

