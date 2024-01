La cantante reveló el año pasado que se distanció de su madre, luego de que esta no la apoyara tras sufrir abuso en su infancia e incluso mantuviera contacto con su agresor.

En mayo del año pasado, para el Día de la madre, la artista Karen Bejarano, más conocida por su nombre artístico ‘Karen Paola’ saludó a su mamá en redes sociales, donde lejos de felicitarla, la recriminó por no haberla apoyado en un momento crucial para ella.

“Gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso, pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones (…) por irte sin decir nada, porque aprendí que no debo esperar nada de nadie“, le escribió en ese entonces causando gran polémica donde también se vio involucrada su hermana.

El mensaje llegó poco después de que Bejarano revelara en PH que había sufrido abuso en su infancia y como su madre, pese a decirle que le creía, mantuvo el contacto con su agresor. Sumado a ello, la cantante relató que su progenitora le recomendó no hablar del tema con su familia.

Desde entonces la relación entre ambas se rompió. Distanciamiento que se mantiene hasta hoy, según relató en el último capítulo de La Cabaña.

La cantante estuvo invitada al episodio de este viernes junto a su amiga Gianella Marengo, quien le consultó sobre el tema, a lo que Karen Bejarano contestó: “Para mí el tema del abuso marcó una etapa de mi vida donde lo escondí por miedo, vergüenza, al final me di cuenta de que yo no soy ese episodio de mi vida”, comenzó declarando.

“Para mí lo más importante de mi vida, más que ser la mejor cantante, la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor amiga, es ser mi mejor versión. Ser mi amor incondicional“, afirmó sobre cómo ha sobrellevado la agresión.

Respecto a su relación con su madre, la cantante dijo: “Han pasado un par de años ya desde que nos distanciamos y no veo un cambio por parte de la otra persona. No estoy buscando culpables, ni siquiera respuestas, porque las dejé de buscar hace rato”.

A lo que agregó: “Pero si siento que como madre, si yo no fuera mamá, quizás sería distinto, pero como lo soy para mí es impensado no apoyar a mi hijo en una situación como la que yo pasé“.

Tras lo que reveló que no tiene expectativas respecto a su madre: “Ya no espero, no espero nada”, afirmó. Pese a ello, dijo estar avanzando y dejando atrás el episodio, además de “no sentirse culpable” por ello.