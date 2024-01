En una habitación de hotel en Leipzig, Alemania, Amy Khvitia y Ano Sartania, gemelas idénticas, buscan respuestas sobre su pasado. A medida que indagan sobre su origen, descubren que son parte de un oscuro episodio en la historia de Georgia, donde miles de bebés fueron robados de hospitales y vendidos, algunos incluso hasta el año 2005.

Separadas al nacer y vendidas a diferentes familias, la primera conexión entre Amy y Ano se estableció cuando tenían 12 años, según dio a conocer BBC Mundo. Amy vio a una joven idéntica a ella en un programa de talentos, quien resultaba ser Ano. Sin embargo, el reencuentro real ocurrió siete años después, cuando ambas tenían 19 años, gracias a un video de TikTok que llamó la atención de Ano.

Se pusieron en contacto y, a medida que investigaron, descubrieron que nacieron en la misma maternidad en Georgia, aunque sus certificados de nacimiento oficiales presentan discrepancias en las fechas. A pesar de esto, comparten gustos e incluso una enfermedad genética.

Al enfrentarse a sus familias adoptivas, Amy y Ano descubrieron que fueron adoptadas ilegalmente en 2002. Sus padres adoptivos pagaron grandes sumas de dinero sin conocer la ilegalidad del proceso, ya que Georgia atravesaba un periodo de agitación y corrupción.

Imposibilitada para concebir hijos, la madre de Amy relató que una amiga le mencionó la existencia de un bebé no planeado en el hospital cercano. Aunque tenía que pagar, tendría la oportunidad de llevar al bebé a casa y criarlo como propio. La madre de Ano tuvo una historia similar.

Su caso reveló la existencia de un mercado negro de adopciones que operó desde la década de 1950 hasta 2005, involucrando a criminales organizados y a diversos sectores de la sociedad. La escala del tráfico de bebés asciende a cifras asombrosas, hasta 100,000 niños robados y vendidos.

Las gemelas deciden buscar a su madre biológica, Aza, quien reside en Alemania. A través de un grupo en Facebook llamado Vedzeb (“Estoy buscando” en georgiano), creado por la periodista Tamuna Museridze. Descubren historias similares de familias georgianas afectadas por adopciones ilegales. El grupo cuenta con más de 230,000 miembros y ha destapado un escándalo que abarca décadas.

En el hotel de Leipzig, Amy y Ano finalmente se encontraron con su madre biológica, Aza. Aza explica que cayó en coma después de dar a luz y fue informada falsamente de la muerte de sus gemelas. El encuentro brinda un nuevo significado a sus vidas, aunque la conexión entre las gemelas y su madre biológica sigue siendo compleja.

Puedes ver el video de su reencuentro a continuación:

