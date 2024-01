Christell Rodríguez, la artista que brilló años atrás por ser una estrella infantil, se refirió recientemente a su carrera como cantante en el contexto de la gran fama mundial que ha adquirido una de sus viejas canciones: Dubidubidu.

Y es que la joven fonoaudióloga se encuentra en la palestra debido al arrasador éxito mundial que su tema ha logrado: en Japón, Spotify posicionó a la chilena en el primer lugar del ránking “Viral Top 50 Japan”.

Christell, en conversación con La Nuestra, se refirió al momento que está viviendo actualmente, aclarando ciertos detalles al respecto de la viralizada canción y aprovechando también la instancia para referirse a cosas del pasado.

Christell por el fin de su carrera

Frente a su carrera profesional como cantante, específicamente, Rodríguez reveló que aquella llegó a su fin “por lo que inventaron”. “Mi carrera se acabó por lo que inventaron. Si eso no hubiese pasado, yo no sé dónde estaría ahora, posiblemente no en este país”, afirmó la estrella pop infantil.

Para entender esto, es necesario retroceder en el tiempo al año 2004; periodo donde una polémica estalló respecto a la cantante. Mientras Christell se encontraba en el escenario de un show en Calama, avisó que “le dolía la guatita” y que no quería, por lo mismo, continuar la presentación. Tal momento fue grabado y expuesto de manera pública.

La niña dio el concierto de todas formas en dicha ocasión, lo que generó una ola de cuestionamientos y repudio en contra de sus padres, los que fueron, masivamente, tildados de “explotadores”.

Christell, a años de la polémica, ha explicado en diversas ocasiones que la situación fue malinterpretada, pues sus padres jamás la obligaron a ser una artista. Cabe recordar que la carrera de Rodríguez comenzó cuando ésta tenía tan sólo cinco años, en el programa de TVN, Rojo.

Sobre el éxito que ha conseguido Dubidubidu, la fonoaudióloga explicó en el diálogo con el medio citado que a nivel nacional, si recibe algo a cambio. “A nivel Chile, sí (…), yo tengo mis derechos como intérprete y esos son gestionados, en ese caso, por la SCD (Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales)”; organismo al cual Christell ingresó recién el 2016.