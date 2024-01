A través de TikTok se viralizó el video de un famoso cantante surcoreano moviéndose al ritmo del tema Dubidubidu, correspondiente al primer álbum de la exchica Rojo lanzado en 2003.

Se trata de Choi Beom-gyu, más conocido como Beomgyu, cantante, modelo y productor musical conocido por formar parte de TXT, boyband formada por Big Hit Music en 2019.

El registro no sólo sorprendió a los fans chilenos sino que también a la propia Christell. “Como fan del K-Pop, me estoy volviendo loca”, escribió la cantante y fonoaudióloga chilena.

Cabe destacar que la artista ha cosechado un inusitado éxito en países como Japón, en donde se alzó en el primer lugar del ránking “Viral Top 50 Japan” de Spotify hace unos días.

En la lista, la ex “Rojo Fama Contra Fama” superó a nombres como Himecha, Kiwano, QWER, J Tajor y hasta a Sophie Ellis-Bextor y la resurrección mundial de “Murder on the dancefloor”.

En Estados Unidos, en tanto, el tema se viralizó aunque con el nombre de Magic Pony. “¡Los gringos la hicieron viral! Pensando que dice ‘magic pony’ (…) hay que remasterizarla y agregarle el magic pony”, indicó un usuario en redes sociales.

Tras eso, muchos le pidieron a Rodríguez que publique sus discos en Spotify. Si bien ella se mostró a favor de la iniciativa, aclaró que no es dueña de los temas, por lo que dependerá del disco.