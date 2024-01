Un inesperado hito marcó en Japón la cantante nacional Christell, donde una de sus canciones se convirtió en un auténtico y cotizado hit viral.

Se trata del sencillo “Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa)”, original del álbum que lanzó a la fama a la otrora cantante infantil: “Christell” (2003).

Mediante las cuentas oficiales de Spotify en Japón, la plataforma de streaming posicionó a la chilena en el primer lugar del ránking “Viral Top 50 Japan”, actualizado hasta el 13 de enero pasado.

En la lista, la ex “Rojo Fama Contra Fama” superó a nombres como Himecha, Kiwano, QWER, J Tajor y hasta Sophie Ellis-Bextor y la resurrección mundial de “Murder on the dancefloor”.

Recientemente, a través de su cuenta en Instagram, la cantante chilena celebró los 20 años del lanzamiento del sencillo con un video de una de sus actuaciones en el programa juvenil de TVN.

“Este es tu momento para comentar: Chipichipi chapachapa dubidubi dabadaba mágico mi dubidubi booom”, escribió, parafraseando la letra de la inocente pieza infantil, hoy éxito viral en Asia.

“(Estoy) muy feliz de lo viral que está mi canción #dubidubidu’. ¿Sabías que yo cantaba esta canción cuando era pequeña? Se agradece si me ayudas compartiendo”, añadió Christell ayer, aún sorprendida del regreso del sencillo.

“Esta canción la canté cuando tenía 5 años. Estoy feliz porque se ha viralizado con videos de gatitos”, dijo en una secuencia explicativa de “Dubidubidu”. “Esta canción se grabó en Chile y en Sudamérica. Está disponible en todas las plataformas”, aseguró.