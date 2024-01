A causa del controvertido Caso Epstein es que se ha vuelto a viralizar en redes sociales el discurso de Ricky Gervais para la entrega número 77 de los Premios Globos de Oro, en enero del 2020.

“Aquí se encuentran algunos de los productores de TV y películas más importantes del mundo; gente de distintos entornos, pero todos con algo en común: están aterrados por Ronan Farrow. Viene por ustedes“, señala Gervais en su charla.

Ronan Farrow es un periodista estadounidense reconocido por su investigación sobre las denuncias de abuso sexual contra Harvey Weinstein.

Ricky Gervais y Jeffrey Epstein en su discurso

“Hablando de ustedes, pervertidos, fue un gran año… Fue un gran año para las películas de pedofilia: Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, The Two Popes (risas). Cállense. No me importa”, continúa diciendo Ricky en la instancia.

“Tenemos que alargar esto por tres horas, pueden ver completa la primera temporada de After Life en vez de estar mirando este show (la premiación). La serie se trata de un hombre que se quiere suicidar porque su esposa muere de cáncer, y es aún más divertido que eso. Spoiler: la segunda temporada está en camino, así que obviamente no se suicidó como Jeffrey Epstein“, lanza el humorista británico en otro momento.

El público respondió a tales palabras con risas. “Cállense, sé que es amigo de ustedes, pero no me importa. Les gusta hacer su propia entrada en su propio avión, ¿no es así?”, les responde el actor.

En su discurso, Gervais también lanzó un dardo a Leonardo DiCaprio a causa de la considerable diferencia de edad que tiene, usualmente, con sus novias (quienes nunca superan los 25 años). “Hasta el príncipe Andrew le dijo ‘Vamos Leo, amigo, ya sabes… Ya tienes cincuenta y algo”. El príncipe Andrés de Inglaterra aparece nombrado en la reciente lista liberada de Epstein.