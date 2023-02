El Tribunal Superior del condado de Los Ángeles condenó este jueves a 16 años de prisión al exproductor de cine Harvey Weinstein tras haber sido declarado culpable de tres cargos de violación y abuso sexual a una modelo de origen italiano.

Anteriormente, una jurado de California lo había declarado culpable en diciembre pasado de violación, penetración sexual y por “cópula oral forzada” contra esa mujer.

El exmagnate de Hollywood, de 70 años, tendrá que cumplir los 16 años de sentencia después de los 20 años que aún le quedan por consumar, resultado del juicio que enfrentó en 2020 por conductas similares.

El 19 de diciembre de 2022 Weinstein, creador de un imperio en la industria cinematográfica, fue considerado culpable de tres cargos de abuso tras un juicio celebrado en Los Ángeles que duró aproximadamente dos meses.

El productor fue juzgado por siete cargos que se basaban en acusaciones de cuatro mujeres cuyos abusos sexuales se produjeron entre 2005 y 2013, todos presuntamente en habitaciones de hoteles de Los Ángeles.

Dos de ellos eran por violación mientras que los otros cinco eran por acoso sexual. Weinstein fue absuelto de uno de los cargos que se le imputaban y del resto el jurado no pudo llegar a un acuerdo de culpabilidad.

Sumado a esto, la condena a Weinstein en 2020 en Nueva York marcó un gran triunfo para el movimiento #MeToo en su lucha feminista contra los abusos y agresiones sexuales.

Incluso en enero de 2021, una jueza de bancarrotas estadounidense aprobó un pago total de 17 millones de dólares de la productora Weinstein Company a 37 mujeres que acusaron al productor de abuso y acoso sexual.

En total, fueron más de 80 mujeres las que han acusado al exproductor de delitos sexuales y comportamiento indebido.

Former Hollywood mogul Harvey Weinstein has been sentenced to 16 years in a Los Angeles rape case. He's already serving a 23-year sentence in New York. https://t.co/sr9pBcsXBs pic.twitter.com/o9TYIbVyjP

— CNN (@CNN) February 23, 2023