En el mundo de la televisión siempre suelen reaparecer antiguos personajes que marcaron a la audiencia con su participación en sus respectivos programas, este es el caso de Andrea Cortés, ex participante de la tercera temporada de Masterchef Chile, quien estaría en situación de calle.

A través de redes sociales se ha comenzado a viralizar un video donde se ve a la cocinera, quien logró quedarse en la retina de los televidentes por ser la primera participante transgénero del programa, tendida en el suelo mientras un usuario de TikTok la graba.

Aun con ella en el piso, el sujeto le pregunta: “¿Cómo estás? ¿Quieres que te lleve a tu casa? ¿Qué te pasó?”, pese a que la mujer intenta responderle, solo se le oyen balbuceos inentendibles mientras llora.

Luego de preguntarle por segunda vez si la lleva a su casa, Andrea Cortés le responde: “No tengo casa, (me estoy quedando) en la calle”, le contesta. El usuario de TikTok, quien se autoidentificó como Carlos, logra levantarla y acercarla a su auto.

Ahí se acerca a una camioneta donde conversa con otra mujer. Pese a que los efectos del alcohol no le permiten modular adecuadamente, se le oye decir: “A uno no le ayudan en nada, se olvidan (…) Estoy metida en el alcohol, yo no tomaba, no tomaba ni una piscola, quiero salir del alcohol, y me metí en el alcohol y no puedo salir del alcohol, necesito ayuda”.

La participante que participó en la tercera temporada de Masterchef Chile compartió elenco en ese entonces con Yuhui Lee y Faryd García, además de la periodista Josefa Barraza, quien de acuerdo al Filtrador estaría tratando de brindarle ayuda: “Estamos consternados. Como exparticipantes estamos buscando más información de cómo está, y de qué manera podemos ayudar”, declaró.