La artista chilena ofreció un show que bordeó los diez minutos en el Teatro Teletón, el cual se tomó las redes sociales con diversos comentarios por parte de los usuarios.

Y es que los televidentes no quedaron indiferentes a lo mostrado por la intérprete, quien finalizó su performance con la canción Suggar Mami.

Recordemos que Rosenthal fue la compositora del himno de la actual versión de la cruzada.

Sin embargo no todo fueron loas por parte de los que siguieron la transmisión, ya que hubo quienes aseguraron no comprender su “nueva propuesta”.

“¿Qué estilo musical vendría siendo eso de Denise Rosenthal?”, escribió un usuario, mientras que otro mencionó: “La nueva propuesta de Rosenthal no lo entiende ni ella”.

Una vez concluida su presentación, el sitio Página 7 le consultó respecto a estas críticas en plataformas como X.

“No me he metido a Twitter (rebautizada recientemente como X). No tengo Twitter. Decidí desechar todas las redes sociales que a veces no son tan constructivas“, aseveró.

“Yo acá vengo a hacer mi pega con mucho cariño y amor, y al que le gusta bien, y al que no… que se vaya a comer”, agregó para luego soltar una carcajada.

“Mi compromiso con la Teletón es estar acá, entregar amor, acompañar a los chicos en sus procesos”, remarcó.