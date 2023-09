Exchico Yingo se somete a bypass por Bono PAD: ha bajado 30 kilos. ¿Cómo funciona esta modalidad?

Ariel Osses, más conocido como “Elfi” en su época de Yingo, accedió a una cirugía de bypass gástrico gracias al Bono Pad (Pago Asociado a Diagnóstico) de Fonasa. “Pregunté por las opciones que había para operarme, y ahí me encontré con que era candidato”, dijo el exrostro televisivo a Página 7.

Hace unos días, el joven compartió una fotografía en su perfil de Instagram en la que pudo verse el notable cambio físico que tuvo a ya un mes y medio del procedimiento quirúrgico.

Ariel Osses confesó que llegó a pesar 132 kilos, incluso después de ya haberse sometido a un tratamiento en pabellón: una abdominoplastia.

Tras sufrir de constantes dolores articulares, colesterol y presión alta, apnea del sueño y resistencia a la insulina, tomó la determinación de operarse. “Me daba mucho miedo, porque es una operación más invasiva. Me tenían que cortar el estómago y unirlo con el intestino. Siempre pensé que me iba a morir”, relató al medio citado.

“Mi polola creo que me convenció. Me decía ‘amor, dale, tienes que hacerlo, te voy a apoyar’, pero me costó bastante tomar la decisión”, reconoció a Página 7.

¿Cómo funcionó el Bono PAD para el bypass de Ariel?

Según el sitio oficial de Fonasa, el Bono PAD es un beneficio que ayuda a que usuarios de Fonasa y sus cargas puedan acceder a distintos paquetes de prestaciones y atenciones en salud pagando un precio fijo y conocido. Esto aplica para diversas intervenciones o procedimientos quirúrgicas.

Cada paquete del Bono PAD incluye: la cirugía en sí, los días de cama, la medicación, exámenes y todos los insumos que va necesitando el paciente. Este beneficio le dio a Ariel Osses una cobertura de más de la mitad de su operación. “El bypass sale como 6 millones, y con este beneficio quedó en $2.800.000 y un poquito más”, explicó al sitio web anteriormente mencionado.

Si bien enfrentó ciertas complicaciones de salud posterior a la cirugía, el resultado actual lo tiene satisfecho. “Estoy espectacular. Comparado antes de la operación y ahora, me siento otra persona”, confesó.