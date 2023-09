La influencer no se contuvo luego de ser criticada por fanáticos de Francisca Maira, quienes le dijeron no ser el "tipo de personas" para un polémico spot de Netflix.

La influencer nacional Naya Fácil tuvo que salir a defenderse de los fanáticos de la ex Gran Hermano, Fran Maira, luego de que estos le lanzaran varias críticas a partir de un spot de Netflix.

Este viernes, a través de sus redes sociales, la plataforma de streaming publicó un video promocional de lo que será la cuarta y última temporada de Sex Education, donde Maira esta va a terapia con Otis.

Pese a lo gracioso del video, los usuarios de internet se enfocaron en otro hecho, donde acusaban a la modelo ser la “segunda opción” de la plataforma para protagonizarlo, puesto que la primera era Naya Fácil.

Tal como mostró la misma empresaria a través de su cuenta de Instagram, sus fanáticos la alertaron de estos ataques: “La pega que le dieron para hacer el sketch de Netflix era de la Naya Fácil, solo que esta se bajó a último momento y tuvieron que buscar desesperadamente a alguien disponible”, le escribió un seguidor.

Ante esta revelación, Naya respondió: “Esa información yo nunca la dije, ¿cómo lo saben?“, sin embargo, esto solo desató otra ola de comentarios en su contra.

No obstante, fue el mensaje privado de una seguidora de Fran Maira la que la exasperó: “De todas maneras la Fran es hermosa, no eres el tipo (de persona) para eso”, le dijo entre risas.

Tras esto, la influencer no dudó en compartir pruebas de la propuesta del streaming con fecha del 8 de agosto para interpretar el spot, además de defenderse diciendo: “Que superficial de hablar de quién es más “hermosa”, yo no hablo por hablar”.

“Tengo pantallazos donde me contactan para que me digan: ‘Tú no eres el tipo’. Yo hablo con la verdad, y sí, quizás no soy guapa, no tengo el mejor cuerpo, no hablo de la mejor manera, pero me han contactado de muchos lugares que ni se imaginan. Puedo ser lo que quieran, pero aun así soy cotizada“, se defendió.

Pero sus palabras no terminaron ahí, sino que perseveró en su defensa: “Conste que yo tengo a todos mis ‘facilines’ (nombre de sus fanáticos) sin televisión, sin reality, sin campañas, sin colaboraciones, me han bajado muchas cuentas de Instagram, he comenzado de cero sin ayuda y aun así vuelvo a crecer. A mí nadie me va a venir a mirar en menos como lo hizo esta señorita en el comentario anterior”.

“Reitero: puedo ser lo que quieran, pero soy muy cotizada, si yo no estoy en campañas en la tele, en la radio, es porque yo no he querido, porque me lo han propuesto”, agregó.

Y continuó: “Yo soy feliz por acá (en redes sociales) con mis facilines y por algo tengo más cuentas así de activas. Nunca había dicho esto, perdón facilines, pero estoy chata que me ninguneen de esa manera, así que no me vengan a mirar en menos porque yo voy a comenzar a darme a respetar“, concluyó.