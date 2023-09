En 2021 Constanza Piccoli anunció que contraería matrimonio con el publicista Nicolás Achá, durante un viaje que ambos realizaron por Europa. El pasado fin de semana, la comunicadora entregó detalles de lo que será la fiesta.

A través de una transmisión por Instagram, la exintegrante de BKN indicó que ambos se casarán por el Civil y la lista será de 280 invitados.

Respecto a los detalles, Piccoli sostuvo que aquel día utilizará dos vestidos, además de revelar que no tendrá torta de los novio y será sin niños.

“Yo siempre tuve en mente un vestido, y ellas me dijeron ‘¿por qué no usas dos?’ Así hay uno más relajado y sexy para la fiesta y el otro de la ceremonia que es más romántico. Me encantó la idea”, indicó.

Matrimonio de Constanza Piccoli

Sobre los otros dos puntos, la presentadora dejó entrever que se debe netamente a factores prácticos.

“Nadie se come esa torta, es solo decorativa, solo un simbolismo. En verdad nadie se la come, se pierde, es carísima. No le encontré sentido mandar a hacer una torta”, aseveró.

“(Además) quiero que la gente que va, los adultos, la pasen muy bien. Que se relajen. Además, en nuestras familias no hay muchos niños”, agregó.

Hay que señalar que, meses atrás, Constanza Piccoli indicó que había decidido radicarse en Italia. En su comentario aludió a razones de seguridad, entre otras.

“Acá (Italia) puedes andar en auto en la noche y no existe ni siquiera un poquito de angustia, nada. Nosotras hemos caminado de noche, tarde y en ningún momento he sentido miedo. Aquí la vida es distinta. Pero bueno, sí siento miedo cuando salgo en Santiago”, comentó.