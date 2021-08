La actriz y comunicadora Constanza Piccoli anunció este lunes que contraerá matrimonio junto a su novio, Nicolás Achá.

Según dejó ver a través de Instagram, la joven de 28 años que se hizo conocida durante su adolescencia por sus actuaciones en las teleseries juveniles BKN (Mega) y Karkú (TVN), dio el “sí” en medio de un viaje a Europa.

Piccoli, además, participó en las producciones de Canal 13 Mamá mechona y 20añero a los 40.

Junto a fotografías etiquetadas en la Costa Amalfitana de Italia, la mujer mostró su anillo de compromiso.

“¡Ahora sí! Han sido días hermosos, llenos de amor. ¡Así que me caso po’!”, escribió bajo las imágenes.

Achá, por su parte, compartió las mismas postales con el escrito: “Solo tú me acompañas en cada locura”.

Salida de televisión

En febrero pasado, la actriz habló sobre las razones de su salida de la televisión, advirtió que se estaba dedicando

a sus estudios de Ingeniería comercial y acusó que en pantalla “había que hacer lobby y ser amigo de todos”.

En una conversación con Martín Cárcamo en su programa en línea, confirmó que la decisión de alejarse de la pantalla estaba relacionada con sus estudios.

Aseguró, sin embargo, que esta determinación llegó “cuando crecí y empecé a cachar que había que hacer lobby y ser amigo de todos (…) Había que ser buena onda con todos y eso no es parte de mí. Soy buena onda con los que me cae bien. Mis amigos están todos fuera de la televisión”.

Piccoli sostuvo, además, que fueron sus padres quienes la animaron a estudiar y salir de la pantalla. “Ellos me han ayudado mucho, me han ayudado a no desviarme en su momento y no irme hacia la farándula”, afirmó.

Uno de sus últimos trabajos en televisión fue la animación, en 2018, del backstage del extinto programa Rojo, el color del talento de TVN.