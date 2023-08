El periodista reconoció que hubo una fuerte discusión con el actor en una cafetería. No llegaron a los golpes.

Juan Cristóbal Guarello vivió un tenso momento con Daniel Alcaíno en una cafetería de Providencia en los últimos días. El periodista descartó que existieron agresiones físicas de por medio.

Según detalló Glamorama, la situación ocurrió días atrás en el café Tavelli. Hasta el momento no se conocen por qué ocurrió el encontrón.

“No peleamos. Tuvimos una discusión. No hubo golpes ni mucho menos, ni empujones ni nada (…) No nos tocamos. Ni pechazos ni nada”, expuso el comentarista deportivo.

Por último, Guarello prefirió no revelar el motivo que lo llevó a discutir con el actor, famoso en Chile por haber encarnado a Yerko Puchento.

“Es darle publicidad a este señor. Así que no. Discutimos fuerte, pero no hubo ningún tipo de agresión física ni de contacto físico. Nada. Ni siquiera un insulto. Yo no recuerdo que nos hayamos insultado”, concluyó.

Antigua mala relación entre Guarello y Alcaíno

Hay que señalar que, en marzo de 2022, el periodista había indicado que estuvo cerca de llegar a los golpes con Alcaíno años atrás, cuando él trabajaba en Chilevisión.

Según la versión del comunicador, en ese entonces el actor lo habría interrumpido mientras estaba preparando un segmento deportivo.

“Lo agarro y lo saqué a patadas en la raja. Pero lo saqué de un ala y le dije ‘sale de acá, si quieres hacer una talla me cuentas y la hacemos, pero yo estoy trabajando ahora, tengo las noticias en media hora y no tengo tiempo para payasadas"”, recordó un año atrás.