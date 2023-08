Un abrazo dejó en el hospital a la exMiss Chile Daniela Nicolás, luego de que, tras un afectuoso gesto de un amigo, sufriera nuevamente una fractura en sus costillas que acabó llevándola al quirófano.

En conversación con Lun, la actriz relató que, tras sufrir una fractura de costilla en los ensayos para Aquí se Baila, siempre sintió dolor en aquella zona de su cuerpo, pese a que los médicos notaban una mejoría.

Con eso, la también influencer se había dedicado de lleno a la preparación de su tesis, por lo que a fines de junio quiso celebrar su triunfo en la defensa del marco teórico. Así, en su reunión con amigos, uno de ellos quiso saludarla con un abrazo.

“Cuando me abrazó, esa costilla murió y me tuvieron que operar”, contó la exMiss Chile. “En ese momento nos empezamos a reír, yo no pensé que era para tanto, que era dolor no más y mi amigo, que es doctor, me examinó y me dijo que debíamos ir a urgencias”, relató.

“En verdad no podía creerlo. Entre ponerse a llorar, prefiero tomarme las cosas con humor, si ya estaba todo hecho, había que reírse”, dijo.

Tras su visita, Nicolás descubrió que “la costilla nunca pegó bien, estuve todos estos meses con harto dolor, yendo al doctor, viendo qué se podía hacer. No quería operarme porque era una lata, pues implicaba una cirugía mayor”.

Así, a inicios de julio, Daniela Nicolás debió entrar al quirófano. “Sacaron el pedazo (fracturado) de costilla”, contó. Tras la cirugía, Nicolás quedó con reposo parcial, donde debía caminar y moverse de todas formas.

“Pero fue heavy, porque ya para lavarme el pelo debía levantar los brazos y el dolor me recordaba que tenía un pedazo de costilla menos”, recordó. De todas formas, recibió ayuda de su familia y amigos, incluso quien le dio ese abrazo se encargó de llevarla a cada control médico.

“Otro me fue a cocinar, otra me fue a secar el pelo, me ayudaban a vestirme. A fin de cuentas, decidí tomármelo con humor. Les decía a todos que intenté ser Thalía”, bromeó, recordando el rumor de que la cantante se habría extirpado costillas para tener su figura.

“Ahora tengo una linda cicatriz cerca del estómago, por el costado izquierdo. Obligada a ponerme la mano encima para las fotos”, comentó.

De todas formas, la cirugía no la alejó de su tesis, que defendió y aprobó, graduándose como periodista.