Como “gente muy cobarde, sin talento, que actúa desde el odio” describió el director Alex Hernández a las fuentes del reportaje de Interferencia, en donde se acusa una serie de irregularidades en el Festival de Viña del Mar e incluso maltratos de parte de Hernández.

En el texto, el exdirector de Yingo y Mekano aparece mencionado donde aseguran que tuvo episodios de maltrato con sus trabajadores, además de que habría dejado la dirección del evento viñamarino “a causa de sus exigencias que incluían una cama hiperbárica sólo para él en su habitación de hotel durante los días del evento”.

En conversación con BioBioChile, Hernández apuntó que “la famosa cámara hiperbárica es un recurso que se consiguió un año de línea por canje con una empresa que tenía este recurso”.

Entonces, explicó, dicha cámara se ubicó en un salón del Hotel Gala, “con la finalidad de que cualquier funcionario que estuviera vinculado con el festival, pudiera usarla en caso de lesiones o en caso de cualquier inconveniente físico en que la cámara hiperbárica pudiese ayudar”.

“Este equipo no tenía nada que ver conmigo, menos estar en mi pieza (…) Una cámara hiperbárica es imposible que entre en una habitación de lo que es Gala, es ridículo que yo haya pedido eso como exigencia mía”, dijo.

Asimismo, sobre los comentarios respecto al presunto maltrato a trabajadores, Hernández aseguró que todo “es una maquinación de una persona que ya no está en TVN, que generó unas quejas con respecto a mí, y que fueron tratadas directamente”.

“Yo pedí que esto se tratara con los ejecutivos de TVN y, al hablar con los ejecutivos y todas las personas que fueron al festival el año 2019, confirmaron que yo jamás he maltratado a ninguna persona”, aclaró.

En esa misma rama, aseguró que “en esa reunión hubo tres o cuatro personas que no fueron y que coinciden también con las personas que inventaron toda esta maraña de mentiras y básicamente tienen resentimientos contra mí y en otros casos contra otras personas”.

“Las cuatro personas que no asistieron a esa reunión son justamente cuatro de las personas que están vinculadas con una parte del equipo de Viña, que lo único que querían era que yo me fuera, porque me veían como un peligro dentro de esa organización”, apuntó también.

Respecto a aquellos personajes, que Hernández apunta como posibles fuentes del reportaje, asegura que “es gente muy cobarde, gente sin talento, gente que actúa desde el odio, el resentimiento (…) ellos han hecho harto daño, han inventado harta cosa de harta gente, no solamente de mí”.

La respuesta de la municipalidad a denuncias al Festival de Viña del Mar

Respecto a las irregularidades denunciadas en dicho reportaje del medio, BioBioChile se contactó con la Municipalidad de Viña del Mar, donde afirmaron que “hay que tener a la vista cómo es que se ha ejecutado el Festival los últimos 10 años”.

Con esto, apuntan a “analizar los datos duros, las relaciones comerciales y el modelo de negocio. Todo eso se va a considerar en la confección de las nuevas bases de licitación, las que deben apuntar a la generación de valor público, realce y posicionamiento de la marca, estándar de espectáculos y una visión estratégica que encadene este evento a la economía local viñamarina”.

“Este proceso lo realizaremos en conjunto del Concejo Municipal, las experiencias de las industrias creativas, artísticas y del rubro turístico económico”, cerraron.