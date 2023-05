El bailarín se refirió a su relación con su exesposa en redes sociales. Respecto a Magrini, Cabrera apuntó que con ella "tuve una relación de 10 años, que no es menor".

Luego de una serie de rumores en redes sociales, el bailarín Iván Cabrera confirmó que, tras una serie de polémicas en torno a sus relaciones de pareja, había decidido retomar el romance con su exesposa, Tiffany Magrini.

A través de sus historias de Instagram, Cabrera compartió la publicación de una red social que hacía mención a una fotografía de Cabrera con Magrini, apuntando que habían vuelto a estar juntos, aunque señalando que era su exnovia.

“Es importante informar como corresponde, no es agradable leer tantos titulares hablando cosas que no son, datos erróneos y con eso dar pie para que muchos ‘críticos’ se sientan con el derecho a opinar lo que les plazca”, comenzó escribiendo en sus historias.

“Es importante también mencionar que no estoy volviendo con una ‘polola’, estoy volviendo con mi esposa, quien es la madre de mis hijos, con quien tuve una relación de 10 años, que no es menor”, añadió.

Asimismo, Cabrera también criticó a algunos medios por basarse en rumores. “Basta de tanta irresponsabilidad en sus noticias, de las cuales nunca he dicho nada y me he mantenido siempre en silencio”, cerró.

Magrini fue una de las personas que defendió a Cabrera a finales de 2021, cuando la expareja del bailarín, Antonella Muñoz, acusara al ex chico Yingo de haberla maltratado, drogado e incluso violado.

Luego de desmentir sus propias acusaciones, Cabrera y Muñoz volvieron a retomar una relación que acabó en febrero de 2023, luego de que Cabrera fuera detenido por un presunto episodio por VIF.

“No puedo andar por la vida escondiéndome si no he cometido ningún delito y tampoco dar, y dar, y dar explicaciones”, dijo entonces. Meses después, Muñoz reafirmó sus acusaciones hechas a finales de 2021 contra el ex Discípulo del Chef.