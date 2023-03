A más de dos años de la polémica, la trabajadora social Antonella Muñoz recordó la polémica que tuvo con su expareja Iván Cabrera, a quien denunció públicamente, se retractó, y ahora, aseguró que la acusación fue real.

Específicamente, Muñoz estuvo en un programa online en entrevista con la periodista Cecilia Gutiérrez, donde acusó que el exDiscípulo del Chef la drogó, violó y maltrató mientras estuvieron juntos.

Sin embargo, dos semanas después, Muñoz quiso negar todas sus denuncias. “Jamás abusó de mí, jamás me obligó a nada”, dijo, hecho por el que ahora se habría vuelto a retractar.

Muñoz compartió un video en redes sociales donde aparece recordando lo que ha sido de su vida en el último tiempo. Entonces, rememoró la transmisión que hizo de la mano de Gutiérrez.

“¿Se acuerdan cuando yo hice un programa online con una periodista muy reconocida en Chile (Cecilia Gutiérrez)? Yo después desmentí ese live. Yo quiero decir que ese live fue real”, menciona en el video que quedó registrado en la cuenta de Miraloquehizo.

“Todo lo que dije fue real”, reafirmó, para entonces dirigirse a la periodista, con quien compartió entonces.

“Le quiero pedir disculpas, no quiero decir su nombre para no pasarla a llevar, pero quería pedir disculpas públicas a los medios de comunicación, a la prensa que hace su mejor trabajo”, continuó.

Asimismo, en el video le pidió a los medios destacar su profesión como trabajadora social, debido a que “quiero dedicarme a los derechos humanos de las personas, quiero enfocar mi vida en una carrera quizá política, pero eso es para más adelante”.

Muñoz aseveró además que esta sería la última vez que se referiría al hecho. Hasta el momento, Iván Cabrera no se ha referido públicamente a las palabras de Muñoz. De todas formas, el video ya no está disponible en las redes sociales de la joven.

La reacción de Cecilia Gutiérrez a las disculpas de Muñoz

En conversación con BioBioChile, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que conversó con Muñoz el domingo, donde la joven se acercó para disculparse personalmente.

“Me escribió ayer por interno para ofrecerme disculpas por el daño que me había causado y que ahora sí estaba dispuesta a decir la verdad, porque en su momento había tenido mucho tiempo”, sostuvo.

En esa rama, Gutiérrez aseguró que “valoro sus disculpas, su video, pero efectivamente provocó un daño en mi imagen, un daño que hasta el día de hoy he tenido que reparar”.

Pese a la mala experiencia que vivió luego de que Muñoz desmintiera sus acusaciones a dos semanas de la transmisión de su programa, Gutiérrez aseveró que “para mí siempre es importante creer en el testimonio de las mujeres. Es por eso que en su momento le ofrecí mi Instagram, mi Live, para que ella contara su historia”.

“El tema de Antonella para mí es un aprendizaje. En adelante si bien es importante creerle a las mujeres, ahora, para las denuncias, me resguardo de que hayan papeles, que existan denuncias formales en los canales regulares”, cerró.

El quiebre y regreso de Iván Cabrera y Antonella Muñoz

Si bien Cabrera y Muñoz habían finalizado su relación en 2021, desencadenando las acusaciones en el programa online, en febrero de este año Cabrera fue detenido por presunta violencia intrafamiliar.

Entonces, el bailarín aseguró que había vuelto con Muñoz. “Desafortunadamente, cuando tú vuelves a cometer errores de la mano de los excesos, ocurren estas situaciones lamentables que debiesen dejar atrás, que no debiesen ocurrir”, lamentó, apuntando que estaba tranquilo con la situación.

“Sé perfectamente lo que he hecho, no estoy detenido. Hice todo el proceso que correspondía, así que el día de hoy quería exponer esto y dejar en claro que también hay otra verdad”, continuó.

Respecto a la propia detención, Iván Cabrera mencionó que “no puedo andar por la vida escondiéndome si no he cometido ningún delito y tampoco dar, y dar, y dar explicaciones”.