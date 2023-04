El panelista de TV+ vivió segundos de incomodidad durante un contacto telefónico. No es la primera vez.

Mauricio Israel volvió a ser parte de un complejo momento en vivo en el programa Tal Cual de TV+. Esto a raíz de la severa crítica de una televidente que fue contactada por el espacio.

La pasada jornada el espacio de farándula estaba analizando la situación ocurrida con Cristián Castro el pasado fin de semana. Fue así como abrieron las líneas telefónicas para que otras personas opinaran.

La dinámica era normal hasta que el espacio dio con una mujer, quien expresó su rechazo a lo realizado por Castro en Argentina. Pero el diálogo no quedó ahí.

Esto porque Francisco Kaminski le consultó respecto a su opinión sobre Mauricio Israel, panelista del espacio. El tono de la conversación cambió.

Mauricio Israel la pasó mal cuando una televidente le dijo que era lo peor de "Sigueme y te Sigo". Fuente: (Youtube/TV+).#ChileShow pic.twitter.com/WkFIFoG3gk — ChileShow.CL (@ChileShow_CL) April 25, 2023

Crítica a Mauricio Israel

“No, no me gusta él. Habla con tanta propiedad, de respeto y cosas, no ¿Con qué moral viene a criticar algo él? ¿Qué margen de valores tiene?”, expuso.

“No chao, deberían sacarlo de ahí. Es el punto negro que tienen en el programa, si no lo tuvieran sería fantástico”, agregó.

Por su lado, Mauricio Israel se limitó a mirar hacia el suelo y su celular, mientras que el resto del panel exhibió una sonrisa nerviosa.

En el pasado el comunicador ha debido enfrentar situaciones similares durante contactos telefónicos. La última vez había sido en enero pasado.

“Y al ladrón de…. que le robó a todo Chile, me imagino que es hermoso contratar ladrones”, indicó en ese entonces la persona.

Por lo anterior, y con evidente molestia, Kaminski debió cortar el contacto telefónico.