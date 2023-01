Una situación bastante tensa se vivió en el programa Sígueme y te sigo, donde un televidente insultó en vivo a Mauricio Israel. La situación se dio cuando el espacio recibía saludos de seguidores por vía telefónica.

El espacio de llamados se estaba desarrollando con normalidad hasta que, en un minuto, una persona llamada Guillermo quiso enviar un mensaje a todo el panel.

Todo había partido de buena forma: “Felicitar al programa, me parece genial, les deseo mis mejores vibras”.

No obstante, en un par de segundos el tono cambió por completo: “Y al ladrón de Mauricio Israel, que le robó a todo Chile, me imagino que es hermoso contratar ladrones”.

Fue tras eso que Francisco Kaminski, evidentemente incómodo, decidió cortar la comunicación e ir con otro espacio dentro del mismo programa. “Cortado por huevón”, alcanzó a decir.

Por su lado el comentarista deportivo, que regresó a Chile hace un tiempo, se tomó la situación con calma: “Como me robé todo Chile, usted está expulsado”, expresó inicialmente a modo de broma.

“No tengo rollos (…) le pongo el pecho a las balas”, añadió segundos después.

Polémicas de Mauricio Israel

Hay que señalar que, meses atrás, Mauricio Israel vivió una polémica con Savka Pollak, quien abandonó el set luego de tener una discusión con el comunicador, debido a un tema sobre pensiones de alimentos.

“El no pago de pensión alimenticia es un acto de violencia. Digamos las cosas como son, no es buen padre porque lo saca a pasear el domingo, le compra un chocolate o participa de las actividades escolares”, expuso en ese entonces Pollak.

“Sí, se me hace difícil, atroz. Para ser honesta, se me hace complicado, porque tú representas todo lo que para mí es súper agresivo: el irse del país y dejar a tu hija chica. Yo vi a tu hija y se me parte el alma y me cuesta mucho estar al lado tuyo por esa situación”, agregó.